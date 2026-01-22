100 ألف قطعة ملابس و85 ألف خيمة .. انطلاق قافلة المساعدات إلى غزة

قال كريم كمال، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، إن القافلة الـ 122 من المساعدات الإغاثية، التي يشرف الهلال الأحمر المصري على إدخالها إلى الأراضي الفلسطينية، انطلقت منذ دقائق قليلة، في ظل أجواء شتوية قاسية ومنخفض جوي يضرب قطاع غزة ومدينة رفح المصرية ومحافظة شمال سيناء.

وأوضح كمال، خلال مداخلة مع الإعلامية يارا مجدي، على قناة إكسترا نيوز، أن الهلال الأحمر المصري أعطى أولوية قصوى لإدخال المساعدات الإغاثية العاجلة، خاصة مع تدهور الأحوال الجوية، حيث تصدرت الشاحنات المحمّلة بالملابس الشتوية، والأغطية، والبطاطين، والخيام الإيوائية قوافل المساعدات التي دخلت صباح اليوم عبر منفذي العوجة وكرم أبو سالم.

وأضاف أن القافلة تضم أيضًا آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية الأساسية، شملت أجولة الدقيق والطحين والأرز والمعلبات الجافة، إلى جانب مشتقات المواد البترولية اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات والمخابز والمرافق الحيوية داخل قطاع غزة.

وأشار مراسل «إكسترا نيوز» إلى أن اليومين الماضيين شهدا تكثيفًا كبيرًا في إدخال المساعدات، حيث تم إدخال نحو 100 ألف قطعة ملابس شتوية، وما يقرب من 85 ألف خيمة إيوائية، إضافة إلى أعداد كبيرة من البطاطين والأغطية، في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية مع استمرار المنخفض الجوي الذي فاقم معاناة الفلسطينيين داخل الخيام.