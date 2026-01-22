قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ويتكوف: أحرزنا تقدما كبيرا في تسوية النزاع الأوكراني والاتفاق في مراحله النهائية
عرض مسرحية ابن الأصول.. 29 يناير
غلق شارع الهرم وتحويلات مرورية جديدة .. تعرف على الطرق البديلة
800 ألف طن زيادة في الصادرات الزراعية.. الزراعة تكشف أسرار نجاح المنتج المصري عالميًا
صراع أوروبي سعودي على ضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه
جروبات الغش بتليجرام تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية بعد توزيعها باللجان
مصر تخفض تكلفة التجارة 65% وتستهدف 90%.. الخطيب في دافوس: مبادرات رقمية و20 إجراء تجاريا لتعزيز الاستثمار
مقتل وإصابة 12 شخصا في حادث انقلاب شاحنة بباكستان
استدامة مالية وسط صدمات عالمية: هشام عز العرب يتوقع تراجع الفائدة إلى 12% بنهاية 2026
تُكرّس معاناةَ شعبنا.. أول تعليق من حماس حول فرضَ عقوباتٍ أمريكية على مؤسسات وشخصيات فلسطينية
السفير المصري بالكويت يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية موضوعات متعلقة بدارسيهم في مصر
أسعار النفط ترتفع هامشيا بدعم من تهدئة التوترات حول جرينلاند واضطرابات الإمدادات في كازاخستان
100 ألف قطعة ملابس و85 ألف خيمة .. انطلاق قافلة المساعدات إلى غزة

البهى عمرو

قال كريم كمال، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، إن القافلة الـ 122 من المساعدات الإغاثية، التي يشرف الهلال الأحمر المصري على إدخالها إلى الأراضي الفلسطينية، انطلقت منذ دقائق قليلة، في ظل أجواء شتوية قاسية ومنخفض جوي يضرب قطاع غزة ومدينة رفح المصرية ومحافظة شمال سيناء.

وأوضح كمال، خلال مداخلة مع الإعلامية يارا مجدي، على قناة إكسترا نيوز، أن الهلال الأحمر المصري أعطى أولوية قصوى لإدخال المساعدات الإغاثية العاجلة، خاصة مع تدهور الأحوال الجوية، حيث تصدرت الشاحنات المحمّلة بالملابس الشتوية، والأغطية، والبطاطين، والخيام الإيوائية قوافل المساعدات التي دخلت صباح اليوم عبر منفذي العوجة وكرم أبو سالم.

وأضاف أن القافلة تضم أيضًا آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية الأساسية، شملت أجولة الدقيق والطحين والأرز والمعلبات الجافة، إلى جانب مشتقات المواد البترولية اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات والمخابز والمرافق الحيوية داخل قطاع غزة.

وأشار مراسل «إكسترا نيوز» إلى أن اليومين الماضيين شهدا تكثيفًا كبيرًا في إدخال المساعدات، حيث تم إدخال نحو 100 ألف قطعة ملابس شتوية، وما يقرب من 85 ألف خيمة إيوائية، إضافة إلى أعداد كبيرة من البطاطين والأغطية، في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية مع استمرار المنخفض الجوي الذي فاقم معاناة الفلسطينيين داخل الخيام.

