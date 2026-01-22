قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: التهديدات لأوروبا والشرق الأوسط وغيرهما بدأت تخمد
ترامب: نشكر الدول التي قبلت الانضمام إلى مجلس السلام
شبكة بريكس: الهند تدشن قوارب تعمل بالطاقة الشمسية لتعزيز السياحة البيئية
ترامب: مجلس السلام سيكون منصة قوية للتعاون الدولي
ترامب: تمكنا من القضاء على القدرات النووية لإيران
شوبير: جماهير الزمالك مثال للدعم الحقيقي في الأوقات الصعبة
الشخص بيعيش مرتين في حياته.. استشاري نفسي يوضح
الوزراء: مصر تخطو خطوات متقدمة في جودة التعليم وبناء مهارات المستقبل
محافظ أسوان: لجنة لفحص امتحاني الدراسات والعلوم للشهادة الإعدادية
العكلوك: آن الأوان لتحويل التضامن مع فلسطين إلى إجراءات اقتصادية
وزير الصحة يُهنئ رئيسي الشراء الموحد والدواء على التشكيل الجديد
ترامب: الرئيس المصري قائد عظيم.. وتمكنا من إنهاء 8 حروب في العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء: نولي اهتمامًا بتطوير المناطق ذات المقومات السياحية الواعدة

محافظ جنوب سيناء، الدكتور خالد مبارك
محافظ جنوب سيناء، الدكتور خالد مبارك
أ ش أ

 أكد محافظ جنوب سيناء، الدكتور خالد مبارك، أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المناطق ذات المقومات السياحية الواعدة، من خلال التخطيط الجيد والاستغلال الأمثل للأصول، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، ويسهم في دعم الاقتصاد المحلي، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول السياحية، ودعم مسار التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية للمحافظ بمدينة شرم الشيخ، اليوم الخميس، تفقد خلالها عددًا من المواقع الواعدة سياحيًا بمنطقة هضبة أم السيد، نظرًا لما تتمتع به المنطقة من مقومات طبيعية وموقع متميز يؤهلها لتكون إضافة نوعية للمنتج السياحي بالمدينة.

واطلع محافظ جنوب سيناء ، خلال الجولة، على طبيعة هذه المواقع وإمكانات استغلالها سياحيًا، ووجّه بإعداد الدراسات الفنية والتخطيطية اللازمة، ووضع رؤية مستقبلية متكاملة لتعظيم الاستفادة منها، بما يسهم في تحويلها إلى مشروعات ومزارات سياحية جاذبة، تدعم تنويع الأنماط السياحية، وتعزز من تنافسية ومكانة شرم الشيخ على الخريطة السياحية الإقليمية والدولية.

وعلى صعيد آخر، ناقش محافظ جنوب سيناء، الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026 الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

جاء ذلك في ضوء الجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعداد الخطة متوسطة الأجل للتنمية المستدامة 2026 / 2030 وما تتضمنه من أهداف استراتيجية، وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة، ومديري الإدارات المعنية.

وخلال اللقاء، شدد محافظ جنوب سيناء على ضرورة سرعة الانتهاء من المشروعات الجارية وفقًا للبرامج الزمنية المخططة، بما يحقق مردودًا مباشرًا على حياة المواطن السيناوي، خاصة في قطاعات الكهرباء، والطرق، والبيئة، والتنمية الحضرية، إلى جانب دعم احتياجات الحماية المدنية والمرور، وتطوير المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك المقومات السياحية الواعدة التخطيط الجيد والاستغلال الأمثل للأصول أهداف التنمية المستدامة دعم الاقتصاد المحلي دعم مسار التنمية الشاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

محمد صلاح

عودة الملك المصري.. محمد صلاح يتألق مع ليفربول بعد أمم إفريقيا

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

محمد شبانة

صفقة هجومية.. عودة الفاخوري يوقع على عقود الانضمام للأهلي

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي وترامب

ترامب: سنعمل بكل جهدنا لتحقيق السلام بين روسيا و أوكرانيا

ترامب

ترامب:59 دولة شاركت في جهود السلام بالشرق الأوسط

ترامب

ترامب: على حماس إلقاء السلاح ونهايتها باتت حتمية

بالصور

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد