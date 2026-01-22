محافظ جنوب سيناء: نولي اهتمامًا بتطوير المناطق ذات المقومات السياحية الواعدة

أكد محافظ جنوب سيناء، الدكتور خالد مبارك، أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المناطق ذات المقومات السياحية الواعدة، من خلال التخطيط الجيد والاستغلال الأمثل للأصول، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، ويسهم في دعم الاقتصاد المحلي، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول السياحية، ودعم مسار التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية للمحافظ بمدينة شرم الشيخ، اليوم الخميس، تفقد خلالها عددًا من المواقع الواعدة سياحيًا بمنطقة هضبة أم السيد، نظرًا لما تتمتع به المنطقة من مقومات طبيعية وموقع متميز يؤهلها لتكون إضافة نوعية للمنتج السياحي بالمدينة.

واطلع محافظ جنوب سيناء ، خلال الجولة، على طبيعة هذه المواقع وإمكانات استغلالها سياحيًا، ووجّه بإعداد الدراسات الفنية والتخطيطية اللازمة، ووضع رؤية مستقبلية متكاملة لتعظيم الاستفادة منها، بما يسهم في تحويلها إلى مشروعات ومزارات سياحية جاذبة، تدعم تنويع الأنماط السياحية، وتعزز من تنافسية ومكانة شرم الشيخ على الخريطة السياحية الإقليمية والدولية.

وعلى صعيد آخر، ناقش محافظ جنوب سيناء، الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026 الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

جاء ذلك في ضوء الجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعداد الخطة متوسطة الأجل للتنمية المستدامة 2026 / 2030 وما تتضمنه من أهداف استراتيجية، وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة، ومديري الإدارات المعنية.

وخلال اللقاء، شدد محافظ جنوب سيناء على ضرورة سرعة الانتهاء من المشروعات الجارية وفقًا للبرامج الزمنية المخططة، بما يحقق مردودًا مباشرًا على حياة المواطن السيناوي، خاصة في قطاعات الكهرباء، والطرق، والبيئة، والتنمية الحضرية، إلى جانب دعم احتياجات الحماية المدنية والمرور، وتطوير المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.