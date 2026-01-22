أمهات مصر: شكاوى من صعوبة امتحان دراسات الإعدادية بالإسكندرية والدقهلية

تابعت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، سير امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026 في مختلف محافظات الجمهورية.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها ، إن امتحانات الشهادة الإعدادية شهدت في يومها الأخير تباينًا في آراء الطلاب حول مستوى الأسئلة، ما بين الصعوبة في بعض المحافظات والسهولة في محافظات أخرى، وفقًا لآراء الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، أنه بناء على الآراء المرصودة ، امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة جاء سهلًا ومباشرًا، إلا أنه كان طويلاً ويحتاج إلى وقت أطول من الزمن المخصص له، وهو نفس ما أكده الطلاب حول محافظة البحيرة بشأن سهولة امتحان العلوم.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، أن الطلاب أكدوا أن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بمحافظة الجيزة جاء في مستوى الطالب المتوسط، لكنه احتاج إلى وقت أطول للإجابة، بينما أكد أولياء الأمور بمحافظة الإسكندرية أن امتحان الدراسات الاجتماعية كان صعباً، وتضمن أسئلة غير مباشرة، خاصة في جزء التاريخ، وتركزت معظمها على الشخصيات التاريخية، فضلًا عن طوله وحاجته لوقت إضافي عن المحدد.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم : لقد أكد طلاب محافظة الدقهلية صعوبة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، مشيرين إلى أن الامتحان جاء غير مباشر، واحتوى على عدد كبير من الأسئلة التي تخاطب الطالب المتميز، كما كان طويلًا لتضمنه أجزاء كثيرة من المنهج.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، أن الطلاب أكدوا أن امتحان مادة الجبر بمحافظة المنيا جاء مقبولًا إلى حد ما، إلا أنه احتاج إلى تركيز كبير من الطلاب، وتضمن سؤالين أو أكثر من الأسئلة التراكمية من الأعوام السابقة، وهو نفس ما حدث بشأن امتحان الجبر بمحافظة بني سويف، حيث عبر الطلاب عن رضاهم قائلين: «امتحان الجبر حلو، واللي أفسدته الهندسة صلحوه في الجبر»، معربين عن سعادتهم بمستوى الامتحان.

وعلى جانب آخر ، أكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، على أهمية الاستفادة من إجازة منتصف العام الدراسي، مشددة على ضرورة تشجيع أولياء الأمور للطلاب على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب للاستفادة الثقافية، إلى جانب الترفيه عنهم في أماكن أخرى مفيدة، متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.