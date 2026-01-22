هدوء وانتظام ..ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء دون شكاوى

اختتمت صباح اليوم الخميس 22 يناير الجاري امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس تعليم جنوب سيناء، حيث أدى الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وسط أجواء هادئة ومنضبطة داخل اللجان.

وتفقد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، عددًا من لجان الامتحانات بمدرسة الشهيد عمرو شكري الإعدادية بنات التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات في يومها الأخير، والاطمئنان على توافر المناخ الملائم للطلاب.

وأكد مدير المديرية أن تعليم جنوب سيناء حرص على توفير بيئة مناسبة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع التشديد على الالتزام بكافة التعليمات والضوابط المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط والشفافية، بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

و أضاف أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لم تتلقَّ أي شكاوى بشأن الامتحانات، مشيرًا إلى أن أعمال الكنترول والتصحيح تسير بصورة منتظمة وجيدة.

يُذكر أن مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء كانت قد أعلنت جاهزية 50 لجنة لاستقبال 3683 طالبًا وطالبة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، بواقع 11 لجنة بمدينة الطور، و5 لجان بكل من شرم الشيخ وسانت كاترين ونويبع، و4 لجان بمدينة أبو رديس، و3 لجان بمدينة دهب، و7 لجان بمدينة أبو زنيمة، و10 لجان بمدينة .