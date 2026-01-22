قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ويتكوف: أشكر الرئيس السيسي على جهوده لإحلال السلام في غزة
هاني أبوريدة: نجهز لمونديال 2026 وبشكر حسام حسن في كأس أمم إفريقيا
اليوم.. النطق بالحكم على توربيني البحيرة لاتهامه بخطف وهتك عرض صغار
بدء مؤتمر وزير الرياضة واتحاد الكرة وحسام حسن بعزف السلام الوطني
مصرع رئيس تفتيش محكمة بالمعاش في حادث سير على الطريق الزراعي بالبحيرة
رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة: أشكر الرئيس المصري على جهوده بشأن غزة
رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة: فتح معبر رفح من الاتجاهين الأسبوع المقبل
العثور على جثة مسن في حالة تحلل بعد 3 أيام من وفاته داخل منزله بالبحيرة
الرئيس الأمريكي: مجلس السلام يضم القادة الأفضل في العالم
مدبولي: نعمل على تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية ذات المردود الصناعي والاقتصادي
ترامب: الجميع أبدى رغبته في الانضمام لمجلس السلام بشأن غزة
كيف نجحت هيئة قضايا الدولة في تحقيق قفزة غير مسبوقة لتحصيل حقوق الدولة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

هدوء وانتظام ..ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء دون شكاوى

مدير تعليم جنوب سيناء يتفقد اللجان
مدير تعليم جنوب سيناء يتفقد اللجان
ايمن محمد

اختتمت صباح اليوم الخميس 22 يناير الجاري امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس تعليم جنوب سيناء، حيث أدى الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وسط أجواء هادئة ومنضبطة داخل اللجان.

وتفقد  عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، عددًا من لجان الامتحانات بمدرسة الشهيد عمرو شكري الإعدادية بنات التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات في يومها الأخير، والاطمئنان على توافر المناخ الملائم للطلاب.

وأكد مدير المديرية أن تعليم جنوب سيناء حرص على توفير بيئة مناسبة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع التشديد على الالتزام بكافة التعليمات والضوابط المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط والشفافية، بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

و أضاف أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لم تتلقَّ أي شكاوى بشأن الامتحانات، مشيرًا إلى أن أعمال الكنترول والتصحيح تسير بصورة منتظمة وجيدة.

يُذكر أن مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء كانت قد أعلنت جاهزية 50 لجنة لاستقبال 3683 طالبًا وطالبة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، بواقع 11 لجنة بمدينة الطور، و5 لجان بكل من شرم الشيخ وسانت كاترين ونويبع، و4 لجان بمدينة أبو رديس، و3 لجان بمدينة دهب، و7 لجان بمدينة أبو زنيمة، و10 لجان بمدينة .

جنوب سيناء تعليم ختام امتحانات الإعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

محمد شبانة

صفقة هجومية.. عودة الفاخوري يوقع على عقود الانضمام للأهلي

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

خلال زيارتهم للمحافظة.. نائب محافظ الوادي الجديد تلتقي الفوج الثاني من رحلات " أعرف بلدك "

جانب من اللقاء

محافظ أسوان يلتقى وفد مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية

لقاء محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يصرف مساعدات لـ 60 حالة إنسانية بقيمة نصف مليون جنيه

بالصور

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد