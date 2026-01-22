غرفة الصناعات الهندسية: نستهدف تعميق التصنيع المحلي والحد من الفاتورة الاستيرادية

افتتح اليوم محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية بمركز المعارض بمدينة نصر فعاليات النسخة الثالثة من معرض « تعميق التصنيع المحلي » المقام برعاية وزارة الصناعة و الذي تنظمة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بمشاركة ٢٥٠ شركة برعاية وزارة الصناعة و اتحاد الصناعات المصرية الذي يستمر حتى يوم السبت القادم

وقال محمد المهندس ان هذا المعرض اصبح ضمن خريطة المعارض المهمة في مصر التي تلقى اقبالا كبيرا من العارضين و الزوار المتخصصين في الصناعات الهندسية ومن المنتظر ان يتخطى عدد الزوار هذا العام ٥ آلاف من ممثلي الشركات والمصانع الباحثة عن توفير مستلزمات انتاجها من السوق المحلي وهو مقدم من الغرفة للأعضاء مجاناً للاشتراك فيه.

و أشار إلى ان هدف المعرض الأساسي هو تعميق التصنيع المحلي والحد من الفاتورة الاستيرادية و احداث عمليات تشبيك بين المصنعين بحيث يتم تدبير احتياجاتهم من السوق المحلي .

وذكر رئيس غرفة الصناعات الهندسية أنه سيتم عقد عدد من الجلسات الحوارية الهامة خلال ايام المعرض حول التيسيرات المقدمة من الحكومة للمستثمرين و المصنعين و كذلك دور الغرفة وما تقدمه من خدمات لاعضائها و الاستماع إلى العارضين و مقترحاتهم ورؤيتهم لدعم القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة .

وأوضحت نسرين رفعت ممثل مركز تحديث الصناعة ان الجديد في هذه النسخة من المعرض هو انه تم دعوة ٥ شركات أجنبية متخصصة في قطاع الأجهزة المنزلية للمشاركة هذا العام بالتنسيق مع الغرفة كنواه لتحويل المعرض من المحلية إلى الدولية بهدف توطين وجذب استثمارات اجنبية للسوق المصري وخلق شراكات بين المصانع و الشركات الأجنبية مع الشركات الأجنبية .