كيرا يغنم أمام منة شلبي في صحاب الأرض برمضان2026

تنضم الممثلة الشابة كيرا يغنم إلى النجمين منة شلبي وإياد نصار في مسلسل صحاب الأرض المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم (2026) من إخراج بيتر ميمي، في أول مشاركة لها في الدراما المصرية، وهذا بعد أن لفتت إليها الأنظار في أول أعمالها الدرامية من خلال مسلسل مدرسة الروابي للبنات 2.

وعن مشاركتها في مسلسل صحاب الأرض، صرحت كيرا يغنم قائلة "سعيدة ومتحمسة بمشاركتي في الدراما المصرية لأول مرة من خلال مسلسل يوثق قصة مؤثرة في ظل ظروف حرب قاسية شاهدها العالم في بث حي وانتفض لها" وتابعت قائلة "متحمسة للعمل مع نخبة من نجوم الوطن العربي وعلى رأسهم منة شلبي وإياد نصار، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجمهور المصري بشكل خاص والعربي بشكل عام".



مسلسل صحاب الأرض يقدم قصة حب تولد في في غزة في قلب العنف والدمار، إذ يتحول الأمل إلى سلاح أخير، ويصبح البقاء على قيد الحياة شكلًا من أشكال الانتصار. والمسلسل من تأليف عمار صبري وإخراج بيتر ميمي. وتشارك كيرا في المسلسل مع النجمين منة شلبي وإياد نصّار، إلى جانب مجموعة كبيرة أخرى من النجوم من أنحاء العالم العربي، من بينهم آدم البكري والممثل الفلسطيني كامل الباشا.

كيرا يغنم هي فنانة فلسطينية-أردنية متعددة المواهب، بين التمثيل والغناء والرقص وعزف البيانو. بدأت مسيرتها التمثيلية بدور هبة، الشخصية المضطربة المتمردة والمتنمرة على زميلاتها، ضمن أحداث مسلسل مدرسة الروابي للبنات 2، لذي يُعرض على نتفليكس، ضمن قائمة أعمالها الأصلية، محققاً أعلى نسبة مشاهدة في العالم وقت انطلاقه. والمسلسل من تأليف تيما الشوملي، شيرين كمال وإسلام الشوملي، وإخراج تيما الشوملي، وشاركت تارا في بطولته مع كيرا يغنم، رنيم هيثم، ومحمد نزار.