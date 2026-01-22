قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد فيديو عاملة نظافة الأهرامات| أول تعليق من الشركة: تكريم مادي ومعنوي لـ منى.. وأصبحت نجمة من حيث لا تدري
طفرة غير مسبوقة في بنية مياه القاهرة.. إنجاز 1670 كيلومتر من الخطوط بتكلفة 6.2 مليار جنيه خلال 5 سنوات
حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 أونلاين.. الرابط والخطوات
قبل رمضان.. شعبة المواد الغذائية تكشف عن أسعار السلع الأساسية في الشهر الكريم
وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام 2026
الأوقاف تفتتح 39 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
استغلال فيديو قديم لها بالعيادة.. هيفاء وهبي تطالب طبيب تغذية بتعويض 5 ملايين جنيه
حسام حسن: نعمل على تجهيز منتخب مصر لوديات السعودية وإسبانيا والبرازيل
رئيس الوزراء: أحرص دائما على توافر أرصدة آمنة من الأدوية المختلفة
جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة
«لا ألم يُضاهي ألم فقدك» .. رضا البحراوي يُودّع والدته بكلمات مُؤثرة
وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي لدعم المنتخب الوطني في منافسات كأس العالم 2026
فن وثقافة

كيرا يغنم أمام منة شلبي في صحاب الأرض برمضان2026

مسلسل صحاب الارض
مسلسل صحاب الارض
أحمد البهى

تنضم الممثلة الشابة كيرا يغنم إلى النجمين منة شلبي وإياد نصار في مسلسل صحاب الأرض المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم (2026) من إخراج بيتر ميمي، في أول مشاركة لها في الدراما المصرية، وهذا بعد أن لفتت إليها الأنظار في أول أعمالها الدرامية من خلال مسلسل مدرسة الروابي للبنات 2.

وعن مشاركتها في مسلسل صحاب الأرض، صرحت كيرا يغنم قائلة "سعيدة ومتحمسة بمشاركتي في الدراما المصرية لأول مرة من خلال مسلسل يوثق قصة مؤثرة في ظل ظروف حرب قاسية شاهدها العالم في بث حي وانتفض لها" وتابعت قائلة "متحمسة للعمل مع نخبة من نجوم الوطن العربي وعلى رأسهم منة شلبي وإياد نصار، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجمهور المصري بشكل خاص والعربي بشكل عام".

مسلسل صحاب الأرض يقدم قصة حب تولد في في غزة في قلب العنف والدمار، إذ يتحول الأمل إلى سلاح أخير، ويصبح البقاء على قيد الحياة شكلًا من أشكال الانتصار. والمسلسل من تأليف عمار صبري وإخراج بيتر ميمي. وتشارك كيرا في المسلسل مع النجمين منة شلبي وإياد نصّار، إلى جانب مجموعة كبيرة أخرى من النجوم من أنحاء العالم العربي، من بينهم آدم البكري والممثل الفلسطيني كامل الباشا.
كيرا يغنم هي فنانة فلسطينية-أردنية متعددة المواهب، بين التمثيل والغناء والرقص وعزف البيانو. بدأت مسيرتها التمثيلية بدور هبة، الشخصية المضطربة المتمردة والمتنمرة على زميلاتها، ضمن أحداث مسلسل مدرسة الروابي للبنات 2، لذي يُعرض على نتفليكس، ضمن قائمة أعمالها الأصلية، محققاً أعلى نسبة مشاهدة في العالم وقت انطلاقه. والمسلسل من تأليف تيما الشوملي، شيرين كمال وإسلام الشوملي، وإخراج تيما الشوملي، وشاركت تارا في بطولته مع كيرا يغنم، رنيم هيثم، ومحمد نزار.

كيرا يغنم مسلسل صحاب الأرض منة شلبي

