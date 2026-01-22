السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات في دهب





قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة اليوم بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على المتهم محمد أ.م.خ، 21 عامًا، المعروف باسم "فرعون دهب"، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة.

ترأس الجلسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد وحامد إبراهيم عبد القادر، وبحضور سكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط، ووكيل النيابة عبدالناصر محمد.

وتعود أحداث الواقعة إلى 29 سبتمبر 2025 بمدينة دهب، عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد بتورط المتهم في الاتجار بالمخدرات بمنطقة الزرنوق. وبعد التأكد من صحة المعلومات، صدر إذن من جهات التحقيق لضبطه وما بحوزته من مواد مخدرة.

تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم أثناء انتظاره لأحد عملائه، وبحوزته حقيبة تحتوي على 38 قطعة متوسطة من مخدر الحشيش، و31 لفافة بلاستيكية تحتوي على نبات الهيدرو المخدر، إضافة إلى 4 قطع حشيش أخرى في جيبه، وهاتف محمول، ومبلغ 1,370 جنيهًا.

واعترف المتهم بأنه مقيم كفر بلضم، مركز قطور بمحافظة الغربية، وأنه يعمل تاجر مواشي، مشيرًا إلى أن المضبوطات كانت بغرض الاتجار، والمبلغ المالي المتبقي من حصيلة البيع، والهاتف لتسهيل التواصل مع العملاء.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 3091 لسنة 2025 جنح دهب، وقرر وكيل النائب العام محمد تامر حبس المتهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع إرسال عينات المضبوطات إلى المعمل الكيميائي بالإسماعيلية، وإيداع المبلغ المضبوط خزينة المحكمة.

أُحيلت أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء برقم 1416 لسنة 2025، والتي أصدرت حكمها اليوم بالسجن المشدد والغرامة المالية.

