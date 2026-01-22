عاملة مصرية تروج لزيارة الأهرامات بـ إبتسامة وخفة دم

أطلت علينا صفحات التواصل الاجتماعي المحلية والدولية، باطلالة رائعة لسيدة مصرية تعمل في منطقة هضبة الأهرامات، كنموذج ملهم للسيدة المصرية المكافحة المحبة والشغوفة لعملها الشاق، منفتحة على الحياة بابتسامة رائعة أحبها السائحين.

سائحة توثق فيديو عاملة في الأهرامات



بطلتنا اليوم السيدة منى عبدالرازق، العاملة المصرية بالأهرامات وثقت عملها سائحة خلال زيارتها موضحة مدى اعجابها بطريقة عملها السريعة والبشوشة والمرحبة بزائري المنطقة، لتكون أيقونة اليوم ونموذج يفخر به كل مصري ومصرية.

وظهرت عاملة نظافة اخل دورات مياه الأهرامات، بهمة ونشاط تصحبها الابتسامة في وجوه السائحين، مما لفتت الأنظار لجدها وبشاشتها.



وفي رد فعل سريع من الشركة المسئولة عن أعمال تطوير منطقة الأهرامات، قررت تكريم السيدة ماديا ومعنويا في لقاء جمع بين عمرو جزارين رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخدمات بمنطقة الأهرامات، وبين عاملة النظافة.

وحرص موقع "صدى البلد" على التواصل مع المهندس عمرو جزارين لإلقاء الضوء على هذا النموذج المشرف، والذي أكد أنه تم تكريم السيدة والتي تدعى "منى عبد الرازق" وهي إحدى عاملات النظافة بالموقع، وذلك تقديراً لتفانيها وأمانتها التي ظهرت في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد جزارين، في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن التكريم جاء فور رؤيته لمقطع الفيديو، حيث وجه باستدعاء السيدة منى لمقابلته شخصياً، وأوضح أن التكريم شمل جانبين: