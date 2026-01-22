همة وبشاشة.. سائحة أجنبية توثق نشاط عاملة نظافة بالمتحف المصري الكبير

وثقت سائحة أجنبية نشاط عاملة نظافة داخل دورات مياه المتحف المصري الكبير، بعدما نشرت فيديو لها اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت عاملة نظافة المتحف المصري الكبير، بهمة ونشاط تصحبها الابتسامة في وجوه السائحين، مما لفتت الأنظار لجدها وبشاشتها.



عاملة نظافة المتحف المصري الكبير

ويواصل المتحف المصري الكبير تصدر اهتمامات المواطنين والزائرين من داخل مصر وخارجها، بالتزامن مع اعتماد منظومة الحجز الإلكتروني لتذاكر الدخول بشكل حصري، وهو ما جعل البحث عن الموقع الرسمي المعتمد لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2026 من أكثر الموضوعات تداولًا عبر منصات البحث المختلفة.

وتؤكد إدارة المتحف بشكل متكرر على ضرورة الالتزام بالحجز من القناة الرسمية فقط، تجنبًا للتعرض لعمليات نصب أو شراء تذاكر غير معتمدة لا تخول لحاملها دخول المتحف.

الموقع الرسمي المعتمد لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2026

حذرت إدارة المتحف المصري الكبير الجمهور من حجز تذاكر الزيارة عبر أي مواقع غير رسمية، مؤكدة أنها لا تبيع أي تذاكر سوى من خلال الموقع الإلكترونيالرسمي المعتمد للمتحف.

وشددت الإدارة على أنها غير مسؤولة نهائيًا عن أي تذاكر يتم شراؤها من خارج هذا الإطار، سواء عبر وسطاء أو صفحات غير موثوقة.