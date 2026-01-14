حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2026 من الموقع الرسمي وخطوات وأسعار الزيارة

حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2026 .. يواصل المتحف المصري الكبير تصدر اهتمامات المواطنين والزائرين من داخل مصر وخارجها، بالتزامن مع اعتماد منظومة الحجز الإلكتروني لتذاكر الدخول بشكل حصري، وهو ما جعل البحث عن الموقع الرسمي المعتمد لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2026 من أكثر الموضوعات تداولًا عبر منصات البحث المختلفة.

وتؤكد إدارة المتحف بشكل متكرر على ضرورة الالتزام بالحجز من القناة الرسمية فقط، تجنبًا للتعرض لعمليات نصب أو شراء تذاكر غير معتمدة لا تخول لحاملها دخول المتحف.

الموقع الرسمي المعتمد لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2026

حذرت إدارة المتحف المصري الكبير الجمهور من حجز تذاكر الزيارة عبر أي مواقع غير رسمية، مؤكدة أنها لا تبيع أي تذاكر سوى من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي المعتمد للمتحف.

وشددت الإدارة على أنها غير مسؤولة نهائيًا عن أي تذاكر يتم شراؤها من خارج هذا الإطار، سواء عبر وسطاء أو صفحات غير موثوقة.

ويأتي هذا التحذير في إطار حرص إدارة المتحف على حماية الزائرين، وضمان حصولهم على تجربة منظمة وآمنة، تبدأ من عملية الحجز وحتى انتهاء الزيارة داخل أروقة المتحف.

اعتماد الحجز الإلكتروني الحصري لتذاكر المتحف

أعلنت إدارة المتحف المصري الكبير أنه اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025، تم اعتماد نظام الحجز الإلكتروني الحصري لتذاكر الزيارة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام الإجازات الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت.

وبموجب هذا القرار، تم إيقاف بيع التذاكر من خلال منافذ البيع المباشر داخل المتحف حتى إشعار آخر.

ويهدف هذا الإجراء إلى تطوير منظومة الزيارة، وتقليل التكدس، وتحقيق أعلى مستويات التنظيم والانسيابية في دخول الزائرين، خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي يشهده المتحف خلال الفترات المختلفة.

مواعيد زمنية محددة لتذاكر المتحف المصري الكبير

قررت إدارة المتحف المصري الكبير تطبيق نظام الحجز المسبق وفق مواعيد زمنية محددة لتذاكر الدخول، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 نوفمبر الجاري.

يأتي هذا القرار في إطار خطة تنظيم حركة الزائرين داخل المتحف، وضمان توزيع الأعداد على فترات زمنية متتالية بما يوفر الراحة والأمان للجميع.

وبموجب هذا النظام، يتم تحديد وقت الدخول لكل زائر مسبقًا على التذكرة، مع الالتزام بالحضور في الموعد المسجل، الأمر الذي يسهم في تقليل فترات الانتظار وتحسين جودة الزيارة.

رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير أونلاين

أكدت إدارة المتحف المصري الكبير أن حجز تذاكر الزيارة يتم فقط من خلال الموقع الرسمي للمتحف، سواء للمواطنين المصريين أو العرب أو الأجانب.

ويُعد هذا الموقع هو القناة الوحيدة المعتمدة لبيع التذاكر، مع توفير جميع المعلومات الخاصة بأنواع التذاكر وأسعارها ومواعيد الدخول.

ويمكن للراغبين في الزيارة إتمام عملية الحجز بسهولة عبر الموقع الرسمي، مع اختيار التاريخ المناسب وفئة التذكرة، ثم إتمام الدفع باستخدام الوسائل المتاحة.

خطوات حجز تذاكر المتحف المصري الكبير

لإتمام حجز تذاكر دخول المتحف المصري الكبير، يتعين على الزائر اتباع مجموعة من الخطوات الواضحة.

تبدأ الخطوة الأولى بالدخول إلى الموقع الرسمي للمتحف المصري الكبير.

ثم يتم اختيار تاريخ الزيارة المناسب.

بعد ذلك يحدد الزائر فئة التذكرة سواء مصري أو عرب وأجانب أو عربي أو أجنبي مقيم.

وفي الخطوة الآتية، يتم اختيار نوع التذكرة من بالغ أو طالب أو طفل أو كبير سن، مع تحديد العدد المطلوب.

ثم يطلع الزائر على الضوابط والتعليمات المدونة أسفل التذاكر ويضغط على زر المتابعة.

وفي النهاية، يقوم بإدخال البيانات المطلوبة وتأكيد الحجز وسداد قيمة التذكرة بالطريقة التي تناسبه.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

حددت إدارة المتحف المصري الكبير أسعار تذاكر الزيارة وفقًا لفئات الزائرين.

بالنسبة للمصريين، تبلغ قيمة تذكرة الطلاب 100 جنيه، والأطفال 100 جنيه، والبالغين 200 جنيه، وكبار السن 100 جنيه.

أما بالنسبة للعرب والأجانب، فتبلغ قيمة تذكرة البالغين 1200 جنيه، والطلاب 600 جنيه، والأطفال 600 جنيه.

وبالنسبة للعرب والأجانب المقيمين في مصر، تبلغ قيمة تذكرة البالغين 600 جنيه، والطلاب 300 جنيه، والأطفال 300 جنيه.

إرشادات دخول المتحف المصري الكبير

وضعت إدارة المتحف المصري الكبير مجموعة من الإرشادات المنظمة لعملية الدخول والزيارة.

وتشمل هذه الإرشادات التأكيد على أن حجز التذاكر يتم إلكترونيًا فقط اعتبارًا من 1 ديسمبر، مع عدم إتاحة بيع التذاكر داخل المتحف حتى إشعار آخر.

كما يتم تطبيق نظام الحجز المسبق بتوقيتات زمنية محددة، ولا يُسمح بالدخول إلا في الموعد المسجل على التذكرة، بما يضمن تنظيم الزيارة وانسيابية الحركة داخل المتحف.

ويسمح للزائر بالبقاء داخل المتحف حتى نهاية اليوم، والاستمتاع بجميع القاعات والمعروضات وفق القواعد المعتمدة.