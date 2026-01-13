قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

الإثنين.. وزارة الثقافة تناقش "المتحف المصري الكبير أيقونة ثقافية تروي قصة الإنسان المصري"

هشام عطوة
هشام عطوة
أحمد البهى

ضمن فعاليات وزارة الثقافة، يقيم قطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، ملتقى الهناجر الثقافي الذى يأتى بعنوان"المتحف المصري الكبير.. أيقونة ثقافية تروي قصة الانسان المصري"، وذلك فى السابعة من مساء يوم الاثنين 19 يناير الجاري بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

يتحدث فى الملتقى، الأستاذ الدكتور أحمد غنيم مدير المتحف المصري الكبير، المهندس المعماري حمدي سطوحي رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الأستاذة الدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس سابقا ومستشار رئيس الجامعة وعضوة المجلس القومي للمرأة،  الأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف عميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة .

وتدير الملتقي الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، ويتخلل برنامج الملتقى باقة متنوعة من أشهر الأغانى تقدمها فرقة "كورال هنغني" بقيادة المايسترو الدكتور صلاح مصطفى، مع مشاركة متميزة للمطربة هبة رمضان .

وزارة الثقافة المخرج هشام عطوة ملتقى الهناجر الثقافي المتحف المصري الكبير

