قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع لـ الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية
وظائف خالية بالإنتاج الحربي.. قدم الآن
سيول وبرد وأتربة .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الجمعة
بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد
وفاة والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم
مصر في قلب دافوس.. رسائل الرئيس السيسي لصناع القرار الاقتصادي
العمل توصي بغلق 36 منشآة وإجراءات قانونية ضد 56 آخرى لمخالفة القانون
منذ السبت الماضي.. العثور على جثث ركاب الطائرة المفقودة في إندونيسيا
138 ألف طن بضائع.. ميناء دمياط يستقبل أكبر حمولة في تاريخه
خلاف فقهي بشأن تصدير الكلاب للدول التي تأكلها.. فيديو
تؤوي آلاف الدواعش..الأمم المتحدة تتولى مسؤولية إدارة مخيمات واسعة في سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

البحر الأحمر.. وضع حجر الأساس لإنشاء 13 عمارة سكنية بشارع الحجاز

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

في إطار الاحتفالات بالعيد القومي للبحر الأحمر ، قام اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بوضع حجر الاساس لإنشاء 13 عمارة بطريق الحجاز بإجمالي 260 وحدة سكنيى بالإضافة الي حضانة أطفال ، ويتم تنفيذها بواسطة شركة اولاد الشهيد للمقاولات تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق وبتمويل من صندوق الإسكان بالمحافظة ضمن مشروع الإسكان الاستثماري.

كما تفقد مشروع ال 19 عمارة بمجمع خدمات الدهار والذي يحتوي على 380 وحدة سكنية ، ويتميز المشروع بتصميم يتناغم مع الموقع العام ويتضمن لاند سكيب .

تتميز هذه المشروعات بموقعها بمنطقة حيوية بمدينة الغردقة، بجوار مجمع الخدمات، الذي يضم سوقًا ضخمًا وموقفًا لسيارات الأجرة، ومدرسة، مما يجعلها منطقة سكنية مميزة بكافة المميزات المطلوبة.

رافق المحافظ خلال جولته الأستاذة ماجدة حنا نائب المحافظ، وكمال سليمان السكرتير العام ، واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، والاستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ ، واللواء ايهاب رأفت مستشار المحافظ لشئون المديريات والمدن، واللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب ، واللواء أحمد علي رئيس حي شمال، والاستاذ محمد عبد المنعم مدير مديرية الإسكان والمرافق ، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

البحر الاحمر محافظ البحر الأحمر العيد القومي للبحر الأحمر الدهار الشهيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

المغرب والسنغال

بعد تتويج السنغال .. بيان عاجل من ملك المغرب بشأن أحداث نهائي الأمم الأفريقية

شوبير

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي

الزمالك

لازم يدخل العمليات | صدمة في الزمالك تخص نجم الفريق

فتحي سند

فتحي سند يسخر من مصالحة الأهلي والمصري بالصفقات

إمام عاشور

مفاجأة بشأن العرض الأمريكي لضم إمام عاشور وموقف الأهلي

محمد صلاح

بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026

ترشيحاتنا

عراقجي

عراقجي: دعوة زيلينسكي إلى عدوان أمريكي ضد إيران غير قانونية

صورة ارشيفية

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

أونروا

أونروا: 33 ألف لاجئ فلسطيني نازحون قسرا في شمال الضفة الغربية

فيديو

صورة ارشيفية

تحذير رسمي من شعبة الذهب: لا تشتروا المشغولات من مصادر مجهولة

الكلاب

خلاف فقهي بشأن تصدير الكلاب للدول التي تأكلها.. فيديو

رحمة أحمد

حجاب أم توبة؟.. سبب اعتزال رحمة أحمد الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد