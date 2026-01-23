البحر الأحمر.. وضع حجر الأساس لإنشاء 13 عمارة سكنية بشارع الحجاز

في إطار الاحتفالات بالعيد القومي للبحر الأحمر ، قام اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بوضع حجر الاساس لإنشاء 13 عمارة بطريق الحجاز بإجمالي 260 وحدة سكنيى بالإضافة الي حضانة أطفال ، ويتم تنفيذها بواسطة شركة اولاد الشهيد للمقاولات تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق وبتمويل من صندوق الإسكان بالمحافظة ضمن مشروع الإسكان الاستثماري.

كما تفقد مشروع ال 19 عمارة بمجمع خدمات الدهار والذي يحتوي على 380 وحدة سكنية ، ويتميز المشروع بتصميم يتناغم مع الموقع العام ويتضمن لاند سكيب .

تتميز هذه المشروعات بموقعها بمنطقة حيوية بمدينة الغردقة، بجوار مجمع الخدمات، الذي يضم سوقًا ضخمًا وموقفًا لسيارات الأجرة، ومدرسة، مما يجعلها منطقة سكنية مميزة بكافة المميزات المطلوبة.

رافق المحافظ خلال جولته الأستاذة ماجدة حنا نائب المحافظ، وكمال سليمان السكرتير العام ، واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، والاستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ ، واللواء ايهاب رأفت مستشار المحافظ لشئون المديريات والمدن، واللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب ، واللواء أحمد علي رئيس حي شمال، والاستاذ محمد عبد المنعم مدير مديرية الإسكان والمرافق ، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .