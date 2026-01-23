قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ البحر الأحمر يتفقد مركز القسطرة وجراحات القلب بمستشفى الغردقة العام

ابراهيم جادالله

تفقد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عصر اليوم، مركز القسطرة وجراحات القلب بمستشفي الغردقة العام، لمتابعة سير العمل بالمركز.

جاء ذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي السادس والخمسين.

وخلال تفقده للمركز أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر ، أنه يسعي دائما لراحة المواطنين في جميع مدن المحافظة، مشيرا الي أهمية هذ المركز في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة لمرضى القلب، حيث يُعد نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة الساحلية.

كما حرص علي الاطمئنان علي المرضي المتواجدين بالمركز بعد إجراء الجراحة لهم ، والذين أشادوا بالخدمة المتميزة من الأطباء وطاقم التمريض ، متمنيا لهم الشفاء العاجل .

وفي ذات السياق اكد المحافظ علي أهمية تطوير وتحسين أداء العيادات الخارجية بمستشفى الغردقة العام، والتي تُعد الواجهة الطبية الأولى للمواطنين، مؤكداً أن المستشفى يخدم جميع المواطنين بمختلف مدن المحافظة، وأن تطويره يمثل أولوية قصوى للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

من جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن المركز تم إنشاؤه بتكلفة إجمالية بلغت نحو 400 مليون جنيه شاملة الإنشاءات والتجهيزات الطبية، مشيراً إلى أن المركز يضم أحدث الأجهزة في مجال القسطرة وجراحات القلب، فضلاً عن بنك دم مستقل ومعمل متكامل لخدمة غرف العمليات.

وأضاف العربي أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع معهد القلب بالقاهرة، ينص على مشاركة نخبة من الاستشاريين في تدريب الفرق الطبية والتمريض، مؤكداً أنه فور بدء التشغيل سيتم إجراء ما بين 5 إلى 7 عمليات قسطرة يوميًا، بالإضافة إلى ثلاث عمليات قلب مفتوح أسبوعياً.

رافق المحافظ خلال زيارته لمركز القسطرة وجراحات القلب ماجدة حنا نائب المحافظ ، كمال سليمان السكرتير العام ، اللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، اللواء ايهاب رافت مستشار المحافظ لشئون المديريات والمدن ، واللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب، واللواء أحمد علي رئيس حي شمال ، والدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الشؤون الصحية بالمحافظة ، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة الغردقة العيد القومى

