قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع لـ الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية
وظائف خالية بالإنتاج الحربي.. قدم الآن
سيول وبرد وأتربة .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الجمعة
بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد
وفاة والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم
مصر في قلب دافوس.. رسائل الرئيس السيسي لصناع القرار الاقتصادي
العمل توصي بغلق 36 منشآة وإجراءات قانونية ضد 56 آخرى لمخالفة القانون
منذ السبت الماضي.. العثور على جثث ركاب الطائرة المفقودة في إندونيسيا
138 ألف طن بضائع.. ميناء دمياط يستقبل أكبر حمولة في تاريخه
خلاف فقهي بشأن تصدير الكلاب للدول التي تأكلها.. فيديو
تؤوي آلاف الدواعش..الأمم المتحدة تتولى مسؤولية إدارة مخيمات واسعة في سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يتفقد مجمع خدمات الجملة بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تفقد اللواء محافظ البحر الأحمر، اليوم، مجمع خدمات الجملة بمدينة الغردقة ، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع ، جاء ذلك ضمن احتفالات المحافظة الساحلية بعيدها القومي السادس والخمسون .

من جانبه أكد المحافظ أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة الأسواق ، ونقل السوق القديم من وسط المدينة الي خارج الكتلة السكنية لاستيعاب أكبر عدد من تجار الجملة ، مشيرا ان هذا المجمع يقام علي مساحة 40 الف متر مربع بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 230 مليون جنية ، ويضم 100 محل تجاري بمساحات متنوعة (100 متر و150 مترًا)، بما يلبي احتياجات مختلف الأنشطة التجارية، إلى جانب 4 ثلاجات حديثة مخصصة لحفظ الخضروات والفاكهة وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المنتجات وتقليل الفاقد ، كما يشمل منطقة مخصصة لعرض الفاكهة الموسمية، بما يتيح تنوع المعروض وتسهيل حركة البيع والشراء، فضلًا عن مسجد بمساحة 200 متر مربع لخدمة العاملين والمترددين على المجمع.

وأكد المحافظ أن المشروع يمثل إضافة مهمة للبنية التجارية والخدمية بمدينة الغردقة، ويسهم في تنظيم حركة تجارة الجملة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، ويأتي في إطار توجيهات القيادة السياسة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، ورؤية مصر 2030 بالقضاء علي الأسواق العشوائية وتحويلها الي مجمعات خدمية حضارية ونقلها خارج المناطق السكنية .

يذكر أن هذا المجمع يتم بتنفيذ شركة محمود صابر للمقاولات العمومية ، تحت أشراف مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة .

اخبار الاحمر الاحمر محافظة البحر الاحمر العيد القومى مدينة الغردقة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

المغرب والسنغال

بعد تتويج السنغال .. بيان عاجل من ملك المغرب بشأن أحداث نهائي الأمم الأفريقية

شوبير

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي

الزمالك

لازم يدخل العمليات | صدمة في الزمالك تخص نجم الفريق

فتحي سند

فتحي سند يسخر من مصالحة الأهلي والمصري بالصفقات

إمام عاشور

مفاجأة بشأن العرض الأمريكي لضم إمام عاشور وموقف الأهلي

محمد صلاح

بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026

ترشيحاتنا

جانب من احتفال مديرية أمن سوهاج

مديرية أمن سوهاج تحتفل بالذكرى الـ74 لـ عيد الشرطة | صور

محكمة

السجن 5 سنوات للمتهمين بالتعدي على فتاة الهرم

النيابة الإدارية

ختام دورة أصول التحقيق والادعاء وصياغة مذكرات التصرف في قضايا الفساد المالي والإداري

فيديو

صورة ارشيفية

تحذير رسمي من شعبة الذهب: لا تشتروا المشغولات من مصادر مجهولة

الكلاب

خلاف فقهي بشأن تصدير الكلاب للدول التي تأكلها.. فيديو

رحمة أحمد

حجاب أم توبة؟.. سبب اعتزال رحمة أحمد الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد