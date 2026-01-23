أخبار جنوب سيناء| مبارك يتفقد مواقع سياحية واعدة بشرم الشيخ.. وفاء رضا مدير تعليم جنوب سيناء

شهدت جنوب سيناء العديد من الاحداث والفعاليات على مدار 24 ساعة الماضية اهمها تفقد اللواء دكتور خالد مبارك عدد من المواقع السياحية الواعدة بمنطقة الهضبة بشرم الشيخ.

ومن ناحية أخري أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم قرار بترقية الدكتورة وفاء رضا من مديرا لمديرية التربية و التعليم بجنوب سيناء قادمة من وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

تفقد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عددًا من المواقع السياحية الواعدة بمنطقة هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالقطاع السياحي وتنويع أنماطه ومصادره، مستفيدًا من المقومات الطبيعية الفريدة والموقع المتميز الذي تتمتع به المنطقة، بما يؤهلها لتكون إضافة نوعية للمنتج السياحي بالمدينة.

وخلال الجولة الميدانية، اطّلع المحافظ على طبيعة المواقع وإمكانات استغلالها على النحو الأمثل، ووجّه بإعداد الدراسات الفنية و التخطيطية اللازمة، مع وضع رؤية مستقبلية متكاملة لتعظيم الاستفادة منها، بما يسهم في تحويلها إلى مشروعات و مزارات سياحية جاذبة، تدعم تنويع الأنماط السياحية، وتعزز من تنافسية ومكانة شرم الشيخ على الخريطة السياحية الإقليمية والدولية.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المناطق ذات المقومات السياحية الواعدة، من خلال التخطيط العلمي الرشيد وحسن استغلال الأصول، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، ويسهم في دعم الاقتصاد المحلي، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول السياحية ودعم مسار التنمية الشاملة.

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا وزاريًا بحركة تغييرات وتنقلات شملت عددًا من مديري ووكلاء المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار تطوير الأداء الإداري ودعم القيادات التربوية، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين جودة العملية التعليمية.

وشملت الحركة تكليف الأستاذ هاني عنتر سيد إبراهيم مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، وتكليف الحسن طلعت حسن محمد الشامي وكيلًا للمديرية، كما تم تكليف ياسر محمود محمد محمود مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، وتكليف الأستاذ مروان سعد أحمد محجوب، وأشرف محمد محمود السيد وكيلين للمديرية.

وشملت القرارات كذلك تكليف الدكتور ربيع محمد محمد أمين مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، وتكليف الأستاذة منال عبد الوهاب محمد مصطفى وكيلًا للمديرية، والأستاذ مصطفى عبده طه محمد مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، والدكتورة محمد رضا أحمد مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء.

واستكملت الحركة بتكليف الدكتور وائل عبد الباري محمد هراس وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، والدكتور أحمد يحيى أحمد إسلام وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، واحمد فاروق مبارك محمد وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه الحركة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة توزيع القيادات وفق معايير الكفاءة والخبرة، وبما يحقق الاستقرار الإداري ويدعم جهود تطوير التعليم في مختلف المحافظات.