قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع لـ الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية
وظائف خالية بالإنتاج الحربي.. قدم الآن
سيول وبرد وأتربة .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الجمعة
بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد
وفاة والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم
مصر في قلب دافوس.. رسائل الرئيس السيسي لصناع القرار الاقتصادي
العمل توصي بغلق 36 منشآة وإجراءات قانونية ضد 56 آخرى لمخالفة القانون
منذ السبت الماضي.. العثور على جثث ركاب الطائرة المفقودة في إندونيسيا
138 ألف طن بضائع.. ميناء دمياط يستقبل أكبر حمولة في تاريخه
خلاف فقهي بشأن تصدير الكلاب للدول التي تأكلها.. فيديو
تؤوي آلاف الدواعش..الأمم المتحدة تتولى مسؤولية إدارة مخيمات واسعة في سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار جنوب سيناء| مبارك يتفقد مواقع سياحية واعدة بشرم الشيخ.. وفاء رضا مدير تعليم جنوب سيناء

وفاء رضا مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء
وفاء رضا مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء
ايمن محمد

شهدت جنوب سيناء العديد من الاحداث والفعاليات على مدار 24 ساعة الماضية اهمها تفقد اللواء دكتور خالد مبارك عدد من المواقع السياحية الواعدة بمنطقة الهضبة بشرم الشيخ.

ومن ناحية أخري أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم قرار بترقية الدكتورة وفاء رضا من مديرا لمديرية التربية و التعليم بجنوب سيناء قادمة من وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة 

واليكم تفاصيل الاخبار

تفقد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عددًا من المواقع السياحية الواعدة بمنطقة هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالقطاع السياحي وتنويع أنماطه ومصادره، مستفيدًا من المقومات الطبيعية الفريدة والموقع المتميز الذي تتمتع به المنطقة، بما يؤهلها لتكون إضافة نوعية للمنتج السياحي بالمدينة.

وخلال الجولة الميدانية، اطّلع المحافظ على طبيعة المواقع وإمكانات استغلالها على النحو الأمثل، ووجّه بإعداد الدراسات الفنية و التخطيطية اللازمة، مع وضع رؤية مستقبلية متكاملة لتعظيم الاستفادة منها، بما يسهم في تحويلها إلى مشروعات و مزارات سياحية جاذبة، تدعم تنويع الأنماط السياحية، وتعزز من تنافسية ومكانة شرم الشيخ على الخريطة السياحية الإقليمية والدولية.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المناطق ذات المقومات السياحية الواعدة، من خلال التخطيط العلمي الرشيد وحسن استغلال الأصول، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، ويسهم في دعم الاقتصاد المحلي، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول السياحية ودعم مسار التنمية الشاملة.

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا وزاريًا بحركة تغييرات وتنقلات شملت عددًا من مديري ووكلاء المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار تطوير الأداء الإداري ودعم القيادات التربوية، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين جودة العملية التعليمية.

وشملت الحركة تكليف الأستاذ هاني عنتر سيد إبراهيم مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، وتكليف الحسن طلعت حسن محمد الشامي وكيلًا للمديرية، كما تم تكليف ياسر محمود محمد محمود مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، وتكليف الأستاذ مروان سعد أحمد محجوب، وأشرف محمد محمود السيد وكيلين للمديرية.

وشملت القرارات كذلك تكليف الدكتور ربيع محمد محمد أمين مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، وتكليف الأستاذة منال عبد الوهاب محمد مصطفى وكيلًا للمديرية، والأستاذ مصطفى عبده طه محمد مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، والدكتورة محمد رضا أحمد مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء.

واستكملت الحركة بتكليف الدكتور وائل عبد الباري محمد هراس وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، والدكتور أحمد يحيى أحمد إسلام وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، واحمد فاروق مبارك محمد وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه الحركة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة توزيع القيادات وفق معايير الكفاءة والخبرة، وبما يحقق الاستقرار الإداري ويدعم جهود تطوير التعليم في مختلف المحافظات.

جنوب سيناء موجز الاخبار تعليم مواقع سياحي وفاء رضا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

شوبير

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي

الزمالك

لازم يدخل العمليات | صدمة في الزمالك تخص نجم الفريق

إمام عاشور

مفاجأة بشأن العرض الأمريكي لضم إمام عاشور وموقف الأهلي

محمد صلاح

بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026

عودة الفاخوري

الأهلي 10%.. أمير هشام يعلن مفاجأة بشأن صفقة عودة الفاخوري

عودة الفاخوري

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

حمزة عبد الكريم

برشلونة ينجح في حسم صفقة حمزة عبد الكريم

ترشيحاتنا

وزير الري

الري: تطوير معامل المياه الجوفية وتزويدها بأحدث الأجهزة ورفع كفاءة العاملين

أكاديمية مصر للطيران للتدريب

أكاديمية مصر للطيران تستقبل طلاب المعاهد والجامعات المصرية

أسامة عبد المؤمن

أسامة عبد المؤمن رئيسًا لقطاع الشئون القانونية بـ مصر للطيران

فيديو

صورة ارشيفية

تحذير رسمي من شعبة الذهب: لا تشتروا المشغولات من مصادر مجهولة

الكلاب

خلاف فقهي بشأن تصدير الكلاب للدول التي تأكلها.. فيديو

رحمة أحمد

حجاب أم توبة؟.. سبب اعتزال رحمة أحمد الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد