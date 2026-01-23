قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رانيا الجندي تحصل على الدكتوراه بامتياز عن أثر الأزمات الاقتصادية على سوق المال المصري

الدكنورة رانيا الجندي
الدكنورة رانيا الجندي
محمد صبيح

حصلت الباحثة رانيا محمود علي محمود الجندي على درجة الدكتوراه في الفلسفة في الاقتصاد مع مرتبة الشرف الأولى، عقب مناقشة رسالتها العلمية بكلية التجارة – جامعة المنصورة.

وجاءت الرسالة بعنوان: «أثر الأزمات الاقتصادية العالمية على أداء سوق الأوراق المالية المصرية في إطار التمويل المستدام»، حيث تناولت بالتحليل تأثير الصدمات والأزمات الاقتصادية العالمية على كفاءة وأداء سوق الأوراق المالية المصري، مع التركيز على دور آليات التمويل المستدام في تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي.

كلية التجارة جامعة المنصورة

وأُنجزت الرسالة تحت إشراف نخبة من أساتذة الاقتصاد، حيث تولى الإشراف الرئيسي الأستاذ الدكتور طارق مصطفى غلوش، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة ونائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، بينما شاركت في الإشراف الأستاذة الدكتورة منى ربيع عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية التجارة – جامعة المنصورة.

وأشادت لجنة المناقشة بمستوى الرسالة وما تضمنته من منهجية علمية دقيقة، وتحليل معمق للبيانات، وربط واضح بين الجوانب النظرية والتطبيقية، معتبرة أن الدراسة تمثل إضافة علمية مهمة في مجال الاقتصاد المالي والتمويل المستدام، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.

ويعكس هذا الإنجاز تميز الباحثة وجهدها العلمي، ويؤكد دور جامعة المنصورة في دعم البحث العلمي وإعداد كوادر أكاديمية قادرة على الإسهام بفعالية في معالجة القضايا الاقتصادية المعاصرة.

