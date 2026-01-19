جامعة المنصورة تنافس على جائزتين بجوائز مصر للتميز الحكومي

تواصل جامعة المنصورة تحقيق حضور مميز على المستوى الوطني، بعد تأهلها للمنافسة في جائزتين ضمن جوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة، في إنجاز يعكس ما تشهده الجامعة من تطوير مؤسسي متواصل وجهود متكاملة داخل مختلف قطاعاتها.

ففي فئة الكليات الحكومية، تأهلت كلية الهندسة بجامعة المنصورة إلى المرحلة المتقدمة من المنافسة، ضمن أفضل عشر كليات حكومية على مستوى الجمهورية، وذلك من بين 326 كلية حكومية شاركت في الجائزة، بعد اجتيازها معايير التقييم المؤسسي التي شملت الأداء الأكاديمي والإداري، وتطبيق نظم الجودة والحوكمة، والاهتمام بالتحسين المستمر.

كما تأهلت الجامعة للمنافسة في جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، ضمن الجهات التي بلغت مرحلة الزيارات الميدانية، تقديرًا لما تطبقه من سياسات داعمة للعدالة المؤسسية، وتكافؤ الفرص، وتمكين المرأة في بيئة العمل الجامعي، بما يتماشى مع توجهات الدولة في هذا الإطار.

وأكد شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن التأهل للمنافسة على جائزتين في دورة واحدة يُعد ثمرة جهود جماعية شاركت فيها القيادات الأكاديمية والإدارية، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملون، والطلاب، في إطار رؤية واضحة تستهدف التطوير المستمر، وتحسين جودة العملية التعليمية، ورفع كفاءة الأداء، بما يعزز مكانة الجامعة وتنافسيتها.

وتترقب جامعة المنصورة إعلان النتائج النهائية لجوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة، في إطار منافسة وطنية تعكس اهتمام الدولة بالارتقاء بالأداء المؤسسي وجودة التعليم الجامعي.