مناسبة تاريخية.. وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس الوزراء بعيد الشرطة

بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة .

وقالت وزيرة التنمية المحلية فى نص البرقية : يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة إحتفال مصرنا الغالية بعيد الشرطة ، مضيفة : داعين الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على سيادتكم وأبناء الشرطة البواسل بمزيد من التقديم والنجاح مقدرين ما قدموه من عطاء وتضحيات بالأرواح فى سبيل الحفاظ على هيبة وكرامة الوطن وتحقيق الأمن والأمان لمصرنا الغالية وشعبها العظيم .

وأضافت الدكتورة منال عوض: وأن يديم على سيادتكم التوفيق والسداد تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى.. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .