وزيرة التنمية المحلية تهنئ وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، برقية تهنئة إلى السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة .

وقالت وزيرة التنمية المحلية فى نص البرقية : يسعدني أن أتقدم لسيادتكم وأبناء الشرطة البواسل بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الشرطة ، والذى جاء تعبيراً عن بسالة أبناء الشرطة لما بذلوه من تضحيات وبطولات وطنية صادقة لإعلاء قامة الوطن فحققوا نصراً تاريخياً لمصر وشعبها العظيم .

وأضافت الدكتورة منال عوض : داعين المولى عزل وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم وأبناء الشرطة البواسل بمزيد من التقدم والنجاح تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .