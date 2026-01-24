قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أبرز مباريات اليوم السبت 24-1-2026 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير

تنطلق  اليوم السبت 24 - 1 - 2026 عدد من المباريات ابرزها مباراة بورنموث ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي


مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

 


- باور ديناموز X ريفرز يونايتد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

- شبيبة القبائل X الجيش الملكي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2

- الترجي X سيمبا – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 7

- نهضة بركان X بيراميدز – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2


مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة


- اتحاد العاصمة X ديوليبا أي سي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 8


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 
- وست هام X سندرلاند – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

- بيرنلي X توتنهام هوتسبير – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3

- فولهام X برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5

- مانشستر سيتي X وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

بورنموث X ليفربول – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1


مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة


- رايو فاليكانو X أوساسونا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

- فالنسيا X إسبانيول – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4

- إشبيلية X أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

- فياريال X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1


مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة


- الخليج X الشباب – الساعة 3:25 عصرا على قناة Thmanyah

- الخلود X الاتفاق – الساعة 5:20 مساء على قناة Thmanyah

- نيوم X الأهلي – الساعة 7:30 مساء على قناة Thmanyah


مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
- كومو X تورينو – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

- فيورنتينا X كالياري – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

- ليتشي X لاتسيو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD


مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
- رين X لوريان – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 8

- لوهافر X موناكو – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 4

- مارسيليا X لانس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات الدوري الألماني
- باير ليفركوزن X فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا

- بايرن ميونخ X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا

- آينتراخت فرانكفورت X هوفينهايم – الساعة 4:30 عصرا

- هايدينهايم X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا

- ماينتس X فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرا

- أونيون برلين X بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساء

