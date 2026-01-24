أبرز مباريات اليوم السبت 24-1-2026 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 24 - 1 - 2026 عدد من المباريات ابرزها مباراة بورنموث ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
- باور ديناموز X ريفرز يونايتد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 2
- شبيبة القبائل X الجيش الملكي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2
- الترجي X سيمبا – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 7
- نهضة بركان X بيراميدز – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة
- اتحاد العاصمة X ديوليبا أي سي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 8
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
- وست هام X سندرلاند – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
- بيرنلي X توتنهام هوتسبير – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3
- فولهام X برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5
- مانشستر سيتي X وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1
بورنموث X ليفربول – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
- رايو فاليكانو X أوساسونا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 4
- فالنسيا X إسبانيول – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4
- إشبيلية X أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
- فياريال X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
- الخليج X الشباب – الساعة 3:25 عصرا على قناة Thmanyah
- الخلود X الاتفاق – الساعة 5:20 مساء على قناة Thmanyah
- نيوم X الأهلي – الساعة 7:30 مساء على قناة Thmanyah
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
- كومو X تورينو – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD
- فيورنتينا X كالياري – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD
- ليتشي X لاتسيو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
- رين X لوريان – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 8
- لوهافر X موناكو – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 4
- مارسيليا X لانس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات الدوري الألماني
- باير ليفركوزن X فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا
- بايرن ميونخ X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا
- آينتراخت فرانكفورت X هوفينهايم – الساعة 4:30 عصرا
- هايدينهايم X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا
- ماينتس X فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرا
- أونيون برلين X بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساء