نشاطركم الأحزان.. نقابة المهن السينمائية تنعى شقيق المنتج أحمد يوسف

أصدرت نقابة المهن السينمائية بيانا صحفيا تنعي فيه شقيق المنتج أحمد يوسف، الذى رحل على عالمنا منذ قليل.

وجاء فى البيان : نقابة المهن السينمائية تنعي شقيق الزميل المنتج الفني أحمد يوسف.

وأضاف البيان: ينعى نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، شقيق الزميل المنتج الفني/ أحمد يوسف، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته.

أبرز أعمال المنتج أحمد يوسف

وقد قدم الفنان احمد يوسف عدد من الأعمال الفنية التى شارك فى إنتاجها منها فيلم “عنها ومسلسل “ليه لا” ومسلسل "عشم إبليس”.