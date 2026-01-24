محمود حجازى يشارك منشورا جديدا عبر حسابه بآية قرآنية

شارك الفنان محمود حجازى ، منشورا عبر حساباته الرسمية، كاشفًا عن كواليس الأزمة التي واجهها مؤخرًا.

وبدأ حجازي حديثه مستشهدًا بالآية الكريمة: {فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ}.

اتهامات بمحاولة "الهروب" والضغط القانوني

وأكد محمود حجازى، أن صمته طوال الفترة الماضية كان بدافع الاحترام لخصوصية حياته ووجود طفله "يوسف"، إلا أنه قرر التوضيح بعدما وصلت الأمور إلى طريق مسدود.

واتهم حجازى، الطرف الآخر بمحاولة استغلال القضاء للحصول على أحكام تمكنها من الضغط عليه للتنازل عن قرار "منع سفر الطفل"، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو الهروب بالصغير خارج البلاد.