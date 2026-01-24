قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مصر الأولى عالميا فى تصدير الموالح للعام السادس.. تفاصيل

شيماء مجدي

سجلت الصادرات الزراعية المصرية نجاحا كبيرا خلال الأونة الأخيرة ،حيث حققت أرقامًا قياسية على مستوى الكميات والقيمة، لتؤكد مكانة القطاع الزراعي كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني ، وتأتى على رأس الصادرات الزراعية المصرية الموالح .

2 مليون طن صادرات الموالح
 


وتصدرت الموالح قائمة الصادرات الزراعية  المصرية بكمية بلغت 2 مليون طن، مما يعزز مكانة مصر كأكبر مصدر للبرتقال في العالم للعام السادس على التوالي
كما جاءت البطاطس في المركز الثاني بكمية 1.3 مليون طن، تليها البطاطا التي حققت طفرة كبيرة بوصولها إلى 387 ألف طن.

ومن جانبه ، أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن حصاد استثنائي لملف الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2025، حيث بلغت نحو 9.5 مليون طن من الحاصلات الزراعية، مسجلة زيادة غير مسبوقة تجاوزت 800 ألف طن مقارنة بالعام الماضي.


وأشار وزير الزراعة إلى أن إجمالي قيمة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة، قد بلغت نحو 11.5 مليار دولار خلال العام، وهو أيضا رقم غير مسبوق، حيث استحوذت بذلك الصادرات الزراعية وحدها بشقيها على  نسبة حوالي 24% من إجمالي صادرات مصر للعالم، مما يؤكد دور القطاع الزراعي كقاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي.

وفي سياق متصل أشار الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أنه تم خلال عام 2025 فتح مايزيد على 25 سوقاً تصديرياً جديداً، من أبرزها أسواق في شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية، ودول منطقة الكاريبي، لافتا إلى أبرز الجهود التي تم بذلها لتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، والتي يأتي من بينها منظومة التكويد والتي سمحت بتتبع المنتج من الحقل وحتى وصوله للمستهلك النهائي، فضلا عن الرقابة الصارمة والالتزام الكامل بمعايير الصحة النباتية والجودة العالمية، إضافة الى قدرة المنتج المصري على التفوق في الأسواق الأوروبية والخليجية.

الصادرات الزراعية الصادرات الزراعية المصرية الموالح البرتقال البطاطا

