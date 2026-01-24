تشكيل الاتفاق والخلود للمواجهة المرتقبة في الدوري السعودي

أعلن سعد الشهري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة الخلود، في المباراة المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».

ويدخل الاتفاق اللقاء وهو يحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 26 نقطة، ساعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول المسابقة مع انطلاق الدور الثاني من الموسم، بينما يأتي فريق الخلود في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة، ويأمل في تحسين موقفه والابتعاد عن مناطق الخطر.

وجاء تشكيل الاتفاق في مواجهة الخلود كالتالي:

ماريك، مادو، هندري، الخطيب، العتيبي، أوندري، فارس، مختار، نكوتا، فينالدوم، دريملبي.

تشكيل الخلود

في المقابل، أعلن الجهاز الفني لفريق الخلود تشكيله الذي يخوض به المباراة، والذي ضم كلًا من:

كوازني، الشهري، جيومبر، بيناس، صولان، ندورام، باكلي، العليوة، باهبري، صوعان، إنريكي.

وتترقب جماهير الفريقين المواجهة، في ظل رغبة الاتفاق في مواصلة المنافسة بقوة في منتصف جدول الترتيب، وسعي الخلود للخروج بنتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في مشواره بالدوري.