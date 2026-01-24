قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يحدد 3 ملايين دولار لبيع نجم الفريق
الدوري الألمانى .. بايرن ميونخ يتفوق على أوجسبورج 1-0 في الشوط الأول
غضب برلماني لمنع السيدات من الإقامة بمفردهن في الفنادق.. ونائبات: تمييز مرفوض
برلماني: رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة ترسخ الانتماء الوطني وتكرم تضحيات الشهداء
مرموش يفتتح أهداف مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون بالبريميرليج
قصة وفاة شيماء وطفلها فهد بعد انفجار بطارية إسكوتر في الإسماعيلية.. أصل الحكاية
الحراس تقيأوا دماً.. ترامب يكشف عن السلاح السري في عملية اعتقال رئيس فنزويلا
معلومات الوزراء يعقد الدورة الثالثة للمؤتمر العلمي السنوي
قبل مواجهة الكونفيدرالية .. المصري يفتح خط المفاوضات مع نجم الزمالك
الصحة: انخفاض معدلات وفيات أورام الكبد في مصر بنسبة 53٪
تحذيرات رئاسية من مخاطر السوشيال ميديا.. استشاري نفسي يطرح بدائل لحماية الأطفال
ابن عبد العزيز مخيون يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده.. خاص
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
معلومات الوزراء يعقد الدورة الثالثة للمؤتمر العلمي السنوي

كتب محمود مطاوع

ينظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري الدورة الثالثة للمؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في مايو المقبل. 

ودعا المركز الباحثين والجامعات ومراكز الفكر المحلية والدولية للمشاركة بأوراق بحثية في الدورة الثالثة من مؤتمره العلمي السنوي، والذي يُقام بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الذي يعقد تحت رعاية من  رئيس مجلس الوزراء، وبرعاية كلٍّ من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وينطلق المؤتمر تحت عنوان «الاستثمار الأجنبي المباشر الرقمي في مصر: الاتجاهات والمحددات والآفاق».

https://www.idsc.gov.eg/Event/details/2013

الدورة الثالثة للمؤتمر العلمي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية مجلس الوزراء معلومات الوزراء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

رمضان صبحي ينكر أمام المحكمة الإشتراك فى التزوير

رمضان صبحي ينكر أمام المحكمة الإشتراك فى التزوير

أرشيفية

أمريكا .. اعتقال 6 محتجين في سان دييجو بعدما اقتحموا مكتب العمدة

أرشيفية

الملك عبد الله يوجه بتحول بنيوي شامل في القوات المسلحة الأردنية خلال 3 سنوات

روسيا و أوكرانيا

مسئول بالحكومة الإماراتية: روسيا وأوكرانيا تجريان محادثات مباشرة في الإمارات

بالصور

ماسك يلمح لاقتراب الضوء الأخضر في أوروبا والصين لنظام القيادة الذاتية من تسلا

إيلون ماسك

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل نون النسوة

مى كساب

5 أساسيات لتعلم القيادة في الشوارع المصرية

تعلم القيادة

سعر كيا كارينز 2010 المستعملة فى السوق.. صور

كيا كارينز موديل 2010

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

