معلومات الوزراء يعقد الدورة الثالثة للمؤتمر العلمي السنوي

ينظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري الدورة الثالثة للمؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في مايو المقبل.

ودعا المركز الباحثين والجامعات ومراكز الفكر المحلية والدولية للمشاركة بأوراق بحثية في الدورة الثالثة من مؤتمره العلمي السنوي، والذي يُقام بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الذي يعقد تحت رعاية من رئيس مجلس الوزراء، وبرعاية كلٍّ من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وينطلق المؤتمر تحت عنوان «الاستثمار الأجنبي المباشر الرقمي في مصر: الاتجاهات والمحددات والآفاق».

https://www.idsc.gov.eg/Event/details/2013