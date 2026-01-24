قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير آثار: المصريون القدماء أول من أسسوا جهاز شرطة في التاريخ
مسؤول أمني إسرائيلي: حشود أمريكية غير مسبوقة في المنطقة.. واحتمال الضربة لإيران قائم
قرصنة فيلم الملحد .. وإلسارق يستغفر الله | تفاصيل مثيرة
قيادي بمستقبل وطن: الأمن والاستقرار هما «الوقود» الحقيقي لجذب المستثمر المحلي والأجنبي
العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود.. معرض لسفارة بلغاريا في مكتبة الإسكندرية
حزب الله: نحن نواجه صراعاً كبيراً يقوده الدكتاتور الأمريكي
طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح
3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا
أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
تحرك برلماني لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
الرقابة الإدارية تستعرض أدواتها المستحدثة لمنع ومكافحة الفساد في معرض الكتاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أبوظبي للكتاب يستعرض ملامح دورته الـ35 في معرض القاهرة

معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
جمال عاشور

شهد جناح مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن مشاركته في الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تنظيم ندوة ثقافية بعنوان «معرض أبوظبي الدولي للكتاب: فضاء تتلاقى فيه المعرفة، وتتجدد فيه التجربة»، وذلك في إطار حرص المركز على تعميق الحوار الثقافي حول مستقبل صناعة النشر وتطوير المعارض الدولية.

تحدث في الندوة السيد سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية ومدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وأدارت الجلسة نوف الحمادي، مديرة قسم البرامج بمركز أبوظبي للغة العربية.

وفي مستهل الندوة، أكدت نوف الحمادي أهمية معرض أبوظبي الدولي للكتاب في مد جسور التواصل بين الثقافات العربية، وتعزيز حضور الكتاب العربي إقليميًا ودوليًا، مرحبة بضيف الندوة، ومعربة عن تقديرها للدور الذي يقوم به المعرض في تطوير المشهد الثقافي العربي وفتح آفاق جديدة أمام صناعة النشر.

من جانبه، قال سعيد حمدان الطنيجي إن السعي الدائم لتعزيز حضور الكتاب العربي وضمان استمراريته، إلى جانب تحقيق التواصل الفاعل مع الناشر العربي، يُعد من أهم ما حققه معرض أبوظبي الدولي للكتاب منذ انطلاقه عام 1981، مؤكدًا أن هذا النهج أسهم في ترسيخ مكانة المعرض كمنصة ثقافية رائدة على مدار عقود.

وتناول الطنيجي التحولات التي طرأت على صناعة الكتاب في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، موضحًا أن تلك المرحلة أحدثت تحولًا جوهريًا في مفاهيم المعارض، التي لم تعد تقتصر على بيع الكتب فقط، خاصة في ظل بروز فئة الشباب كأكبر شريحة من الجمهور. وأشار إلى أن التحدي كان يتمثل في كيفية تقديم الكتاب للشباب وجعلهم جزءًا أصيلًا من التجربة، وهو ما نجح فيه معرض أبوظبي الدولي للكتاب، حيث أصبح الشباب الركيزة الأساسية في المعرض وشركاء في وضع برامجه الثقافية.

وأكد أن معرض أبوظبي يقدم تجربة متميزة تقوم على اعتبار الناشر شريكًا حقيقيًا وسفيرًا للكتاب العربي، وليس مجرد عارض، لافتًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظًا في رؤى العديد من دور النشر العربية، وارتفاع مستوى ما تقدمه من إصدارات نوعية. وضرب مثالًا بناشر تأثر بضغوطات سوق النشر، لكنه حرص رغم ذلك على المشاركة في المعرض، بما يعكس وعيه بأهمية المعرض ومكانته الثقافية.

وأوضح الطنيجي أن المعرض في سنواته الأولى كان يركز على الجوانب الجمالية والصورة البصرية، ثم انتقل لاحقًا إلى الاهتمام بالبرامج الثقافية والفنية، بينما يشهد حاليًا، واعتبارًا من الدورة الخامسة والثلاثين، مرحلة جديدة تركز على الناشر والتعاون المباشر معه لخدمة سوق النشر العربي. وأكد أن البرنامج المهني للمعرض سيشهد بدوره تطويرًا نوعيًا، بحيث يكون الناشر شريكًا أساسيًا في وضع ملامحه.

وأشار إلى أن الناشرين العرب يشاركون بفاعلية في هذه الرؤية التطويرية، وأن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعمل على بناء شراكات مع معارض عالمية، سعيًا للوصول إلى العالمية من خلال التعاون مع الناشرين والمعارض الدولية.

وتطرق الطنيجي إلى تجربة ضيف الشرف، موضحًا أن اختيار دول جزر الكاريبي كضيف شرف في الدورة السابقة أثار تساؤلات حول حجم الحضور الثقافي، إلا أن المشاركة جاءت قوية ولافتة. كما أعلن أن إندونيسيا ستكون ضيف شرف الدورة المقبلة، في إطار السعي المستمر لخلق جسور تواصل ثقافي مع دول العالم المختلفة من خلال صناعة النشر.

وأكد أن ما يميز معرض أبوظبي الدولي للكتاب هو تحوله من معرض تقليدي للكتاب إلى منصة وساحة إبداعية متكاملة، تقوم على الشراكة الحقيقية مع الناشرين، مشددًا على أن الوصول إلى العالمية لا يتحقق بالجهود الفردية، بل من خلال الشراكات الاستراتيجية. وأضاف أن الشراكة مع معرض فرانكفورت الدولي للكتاب تأتي في هذا الإطار، بهدف خدمة صناعة النشر العربية وتعزيز حضورها عالميًا.

وأشار الطنيجي إلى أن المعرض يحرص سنويًا على اختيار شخصية العام وكتاب العام، وهو تقليد مستمر منذ سنوات، على أن يتم الإعلان عنهما قريبًا، مؤكدًا أن الاختيار يركز على أصحاب الإسهامات الإبداعية والفكرية العربية، كما اتجه المعرض مؤخرًا إلى تكريم دور النشر الرائدة تقديرًا لدورها في دعم صناعة الكتاب.

وفي سياق متصل، أكد الطنيجي الدور المهم للأزهر الشريف في خدمة اللغة العربية، موضحًا أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يُعد أحد أدوات مركز أبوظبي للغة العربية، وأن من بين مشروعات المركز العمل على ترجمة لغات العالم إلى العربية، ثم الانتقال مؤخرًا إلى ترجمة اللغة العربية إلى اللغات العالمية.

وأضاف أن المركز يقدم العديد من البرامج الموجهة للمدارس والجامعات، بهدف خدمة اللغة العربية وتعزيز حضورها عالميًا، ونقلها للأجيال الجديدة بصورة معاصرة.

واختتم الطنيجي حديثه بالإشارة إلى إحصاءات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي تؤكد أن القارئ العربي لا يزال حاضرًا بقوة، رغم التحول المتزايد نحو الكتاب الرقمي، موضحًا أن الكتاب الورقي لا يزال يحتفظ بمكانته، خاصة في المجالات البحثية. وأعلن عن العمل على إطلاق منصة رقمية بالشراكة مع جهات عالمية، تقدم محتوى رقميًا يضم نحو ألف كتاب مجاني، دعمًا لإتاحة المعرفة وتوسيع دائرة القراءة.

مركز أبوظبي للغة العربية معرض القاهرة الدولي للكتاب فضاء تتلاقى فيه المعرفة تتجدد فيه التجربة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

بطل العالم

مسلسل بطل العالم يتصدر تريند جوجل لهذا السبب

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

حسين مصطفى محرم

حسين محرم: فخور بعودة قطاع الإنتاج بمسلسل حق ضايع

بالصور

أحمد السقا يقدم واجب العزاء في والدة نضال الشافعى| صور

احمد السقا ونضال الشافعى
احمد السقا ونضال الشافعى
احمد السقا ونضال الشافعى

هل القرنفل مفيد للقلب؟ فوائد مذهلة وتحذيرات مهمة يكشفها العلم

كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب؟
كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب؟
كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب؟

أضف هذا المكون للطعام واحم نفسك من الاكتئاب والسرطان

الاكتئاب
الاكتئاب
الاكتئاب

إسماعيل فرغلي يساند نضال الشافعي خلال عزاء والدته بالحامدية الشاذلية

نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي
نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي
نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي

فيديو

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد