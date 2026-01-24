محافظة الوادي الجديد تستعد لشهر رمضان الكريم بفتح منافذ بيع إضافية بالمدن

تواصل محافظة الوادي الجديد، استعداداتها المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية، من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات التي تهدف إلى توفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار تنافسية، بما يخفف العبء عن المواطنين ويضمن توافر المنتجات بجودة عالية.



من جانبه شدد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على مراقبة الأسواق لمحاربة غلاء الأسعار، ووجّه بفتح منافذ بيع إضافية في مختلف مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الأوقاف والجمعيات التعاونية لطرح الخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، والمتابعة الدائمة لجودة المخابز.

كما وجه بضرورة التأكد من توافر السلع التموينية الأساسية وكفاية الأرصدة الموجودة منها بالمخازن للاستهلاك خلال شهر رمضان الكريم.