قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته
رئيس يحمل أوجاع أبنائه.. السيسي يكرم أسر شهداء رجال الشرطة
مصر لم تتآمر على أحد.. أحمد موسى: الرئيس السيسي تعرض لعدة محاولات اغتيال
الطب الشرعي: فتاة الهرم تعرضت لاعتداء وحشي في الفيوم.. تفاصيل
مصر تستضيف بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس
واشنطن ترفض مقترحاً إسرائيلياً باستبدال أمن السلطة الفلسطينية بشركات خاصة في معبر رفح
غدا.. المتحف الكبير والدبلوماسية الثقافية في صدارة فعاليات معرض الكتاب
أحمد موسى: اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية الأسبق قالي محمد مرسي زعيم عصابة
بعد انتهاء اليوم الثاني.. زيلينسكي: محادثات السلام الثلاثية في أبوظبي بنَّاءة
دافوس| سوق التوظيف العالمي يلتقط أنفاسه بعد 2025 ويستعد لنمو محتمل في 2026
استشهاد شاب فلسطيني في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة
رئيسة القومي للطفولة تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بإعداد تشريع ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هبوط سهم إنتل يختبر رهان ترامب على إحياء صناعة الرقائق الأمريكية

إنتل
إنتل
أ ش أ

وجّه التراجع الحاد في سهم عملاق التكنولوجيا الأمريكي "إنتل" ضربة قوية لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى إحياء صناعة الرقائق محليًا بقيادة بطل أمريكي، وذلك بعد 4 أشهر فقط من تحرك الولايات المتحدة للاستحواذ على حصة قد تصل إلى 10% في الشركة.

ورغم نجاح الرئيس التنفيذي للشركة ليب-بو تان في كسب ثقة البيت الأبيض والحفاظ على سمعته في واشنطن، فإن مهمة إنقاذ الشركة تبدو أكثر تعقيدًا، خاصة بعد أن هبط سهم "إنتل"، الجمعة الماضية، بما يصل إلى 18% عقب توقعات مالية مخيبة للآمال، كشفت استمرار صعوبة اجتذاب عملاء كبار، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وكان ترامب قد أشاد قبل أسابيع بتقدم الشركة واصفًا رئيسها التنفيذي بـ«الناجح للغاية»، أثناء تقييمه للعائدات الأولية للاستثمار الأمريكي، إلا أن «تان» تبنى نبرة أكثر تحفظًا خلال مكالمة مع المستثمرين عقب إعلان نتائج الربع الأخير، مؤكدًا أن «إعادة بناء هذه الشركة الأمريكية العريقة رحلة متعددة السنوات».

وجاءت توقعات "إنتل" لإيرادات وأرباح الربع الأول دون تقديرات خبراء البورصة الأمريكية بكثير، كما أقرت الشركة بعدم امتلاكها حتى الآن «عميلًا محوريًا» لعملية التصنيع المتقدمة لرقائق "14 إيه"، مع ترجيح حسم قرارات الشراء في النصف الثاني من العام أو مطلع 2027/ وأغلق السهم منخفضًا 17% عند 45.07 دولار، في أكبر هبوط يومي منذ 2024.

وأقرّ تان بأن معدلات العائد، وهي نسبة الرقائق السليمة إلى الطاقة الإنتاجية، أقل من المتوقع، وهو عامل جوهري يؤثر سلبًا على الهوامش ويحد من جاذبية أعمال المصانع لدى العملاء الخارجيين، وقالت خبيرة أسواق المال الأمريكية جوان فيني، إن العملاء "لن يلتزموا قبل التأكد من قدرة عملية التصنيع على التسليم"، واصفة الموقف بـ"مشكلة الدجاجة والبيضة".

ومنذ ظهور خطط استحواذ الحكومة الأمريكية على حصة كبيرة، تضاعف سهم الشركة أكثر من مرة، قبل أن تتآكل المكاسب عقب التوقعات الأخيرة، وتمتلك الولايات المتحدة حاليًا 5.5% من "إنتل" بقيمة تقارب 12 مليار دولار، مع خيارات لزيادة الحصة مستقبلًا.

وأكد البيت الأبيض، على لسان المتحدث كوش ديساي، التزام الإدارة بإعادة توطين الصناعات الحيوية ودعم الشركات الأمريكية عبر حزمة سياسات تشمل الرسوم وخفض الضرائب وتخفيف القيود، معتبرًا حصة الحكومة في إنتل استثمارًا في نجاح التكنولوجيا والتصنيع الأمريكيين على المدى الطويل، لكن بعض المحللين يرون أن الاستثمار الأمريكي يمثل "شبكة أمان" لاستدامة "إنتل"، إذ يجعل مصانعها أصلًا استراتيجيًا للجيش الأمريكي.

في المقابل، تمضي الشركة التايوانية لصناعة أشباه الموصلات، الأكبر عالميًا في صناعة الرقائق الإلكترونية، نحو في ما تطمح إليه "إنتل" بالفعل؛ إذ أعلنت خططًا لاستثمار 100 مليار دولار إضافية في ولاية أريزونا الأمريكية ضمن اتفاق تجاري بين واشنطن وتايوان، مع إنشاء 12 منشأة تصنيع وتغليف متقدمة بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، ويمنح الاتفاق المستثمرين إعفاءات من رسوم رقائق محتملة لاستيراد ما يصل إلى 2.5 مرة من طاقتهم الأمريكية، ما يقلل احتمالات أن تجعل الرسوم منتجات إنتل أكثر جاذبية محليًا.

وبينما بدأت "إنتل" شحن رقائقها من فئة "18 إيه" دون 2 نانومتر من مصانع أريزونا وأوريجون، تواصل التأخيرات مشروعها المدعوم بقانون الرقائق في أوهايو؛ إذ أُرجئ بدء التشغيل إلى 2030 بعد أن كان مقررًا العام الماضي، دون ذكره في مكالمة المستثمرين الأخيرة.

هبوط سهم إنتل إنتل ترامب صناعة الرقائق الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

المصري للملكية الفكرية ينظم ندوة عن الصناعات الثقافية والإبداعية

المصري للملكية الفكرية ينظم ندوة عن الصناعات الثقافية والإبداعية| صور

ندوة تحت عنوان "تمكين المرأة الريفية: من المبادرات التنموية إلى تحسين جودة الحياة والصحة"

تمكين المرأة الريفية .. ندوة حيوية في معرض القاهرة للكتاب

الهلال الأحمر يشارك بجناح خاص داخل معرض الكتاب

لأول مرة.. الهلال الأحمر يشارك بجناح خاص داخل معرض الكتاب

بالصور

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

محمود حجازى
محمود حجازى
محمود حجازى

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة

المعكرونة التركية تسيطر على السوشيال ميديا.. وصفة سهلة ولذيذة تشعل الترند

طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية

محافظ الشرقية يتابع أعمال الصيانة والإصلاح في كوبري الصاغة بالزقازيق| صور

كوبري
كوبري
كوبري

فيديو

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد