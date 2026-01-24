لأول مرة.. الهلال الأحمر يشارك بجناح خاص داخل معرض الكتاب

أكدت الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري أن الهلال الأحمر يشارك لأول مرة هذا العام بجناح خاص داخل معرض الكتاب يتم من خلاله تقديم عدة فعاليات على مدار اليوم ما بين ندوات تثقيفية بالإضافة إلى استضافة كتاب وعاملين في المجال الإنساني.

وأضافت الدكتورة آمال إمام- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت- أن الجناح يشمل تدريبات وعروضًا حية على الإسعافات الأولية يشهدها المعرض هذا العام بالإضافة إلى أنشطة خاصة بالأطفال مثل برنامج المنقذ الصغير، وبالنسبة للشباب أيضا هناك مبادرة “روح وجسد” والتي يتم من خلالها التعرف على الذكاءات المختلفة ونقاط القوة والضعف داخل شخصية كل شاب ومراهق.

وأوضحت أن هناك خدمات أخرى يقدمها الهلال في الجناح الخاص به في المعرض مثل خدمات الإسعاف الأولي من خلال الاستجابة للطوارئ لزوار المعرض، بالإضافة إلى مساعدة ذوي الهمم للدخول بسهولة داخل قاعات المعرض من خلال خدمات الكراسي المتحركة.