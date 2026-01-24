تفاصيل حبس فتاتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

قررت جهات التحقيق المختصة، تجديد حبس سيدتين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لقيامهما بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن نفسهما لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية.



تفاصيل القضية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدتين لقيامهما بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن نفسهما لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدتين "لإحداهما معلومات جنائية") بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن نفسهما لممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية ، وبحوزتهما (2 هاتف محمول " بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.