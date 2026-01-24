قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لمدير مركز شباب الساحل بطور سيناء ومسؤول الملاعب

ايمن محمد

قضت محكمة جنح طور سيناء، في جلستها المنعقدة اليوم بمدينة طور سيناء ، بحبس مدير مركز شباب الساحل بطور سيناء، ويدعى محمود (م. ع. م)، ومسؤول الملاعب بالمركز محمد (ع. م. أ)، لمدة سنة، وتغريمهما 10 آلاف جنيه لكلٍ منهما، مع إلزامهما بسداد 5 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا، وذلك لثبوت إهمالهما الذي أدى إلى وفاة أحد الأطفال إثر سقوط عارضة مرمى عليه أثناء لهوه داخل الملعب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد البحيري، وبحضور عبدالناصر محمد وكيل النيابة، وأمانة سر عبدالمحسن أحمد سكرتير التحقيق.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 5 مايو 2025، حين تلقى اللواء محمد كامل عناني، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا يفيد بسقوط عارضة مرمى داخل مركز شباب الساحل بطور سيناء على رأس طفل، ما أسفر عن إصابته بإصابة بالغة، وجرى نقله إلى مستشفى طور سيناء في محاولة لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الطفل يُدعى سيف محمود خميس الشرقاوي، ويبلغ من العمر 14 عامًا. وعلى الرغم من محاولات إسعافه، فقد تُوفي متأثرًا بالإصابة.

ووجهت والدة الطفل، ميرفت حسن حسن، اتهاماتها للمسؤولين بمركز الشباب، مؤكدة وجود إهمال جسيم أدى إلى وفاة نجلها، متسائلة عن سبب عدم إسعافه فور سقوط العارضة عليه، موضحة أنه ظل قرابة نصف ساعة أسفل العارضة حتى وصول سيارة الإسعاف، دون تدخل أي مسؤول لإنقاذه.

وأوضحت أن نجلها كان عائدًا من أحد الدروس، وتوجه رفقة أصدقائه إلى مركز شباب الساحل للعب كرة القدم، مؤكدة أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا يفيد بإصابته، وظنت حينها أنه تعرض لكسر في اليد أو القدم، قبل أن تفاجأ بخبر وفاته الذي نزل عليها كالصاعقة. وأضافت أنها لم تتمكن من رؤية نجلها إلا بعد انتهاء التحقيقات، لتصطحب جثمانه إلى مسقط رأسها بمركز كوم حمادة لدفنه بجوار والديه.

التحقيقات والتقارير

جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 3709 لسنة 2025 جنح طور سيناء، وتم استدعاء مدير مركز الشباب ومسؤول النشاط الرياضي لسؤالهما، وقررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثمان، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، مع تشكيل لجنة لمعاينة الملعب، واستدعاء زملاء الضحية من الأطفال لسماع أقوالهم، مع إخلاء سبيل المتهمين على ذمة التحقيقات.

وأكد شهود عيان أن الأطفال كانوا يلعبون داخل الملعب باستخدام عارضات مرمى غير مثبتة، وفي لحظة تسجيل هدف سقطت عارضة المرمى على رأس الطفل، ما أدى إلى وفاته.

وفي 19 مايو 2025، قرر محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إيقاف المتهمين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات. كما وجه محافظ جنوب سيناء بتشكيل لجنة تضم مسؤولي الشباب والرياضة، والمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، والإدارة الهندسية بمدينة الطور، لمعاينة الملعب وبيان مدى صلاحيته وقت وقوع الحادث.

وأفاد تقرير اللجنة بأن الملعب غير صالح   لممارسة الأنشطة الرياضية وقت الحادث وقبله، ويحتاج إلى صيانة شاملة، مع وجود عارضات مرمى متهالكة وغير صالحة للاستخدام، وعدم وجود أفراد أمن أو لافتات تحذيرية، فضلًا عن تهالك السور السلكي بما يسمح بدخول الجمهور، وهو ما يمثل إهمالًا جسيمًا من القائمين على مركز الشباب.

وبعد تداول القضية، وحجزها للحكم، وفي غياب المتهمين عن الجلسة، أصدرت محكمة جنح طور سيناء حكمها المتقدم.

