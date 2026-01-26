قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء كندا يرد على تهديدات ترامب: الرسوم المقترحة تنعكس على السوق الأمريكية
لماذا كان رسول الله يصوم في شعبان؟.. احرص على صيامه لـ6 أسباب
هيثم فاروق: جماهير الزمالك السبب الوحيد في تواجد النادي
شعبة المحمول: إلغاء إعفاءات الهواتف يرفع أسعار المستعمل 10% وقد يزيد قريبا
طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية
عبر موقع النيابة العامة.. خطوات التظلم على مخالفات المرور 2026
الجيش السوري يتهم قسد بخرق اتفاق وقف إطلاق النار
عمرو أديب: مصر غنية إنسانيا وبالبركة والرحمة والخير.. ومحدش بينام فيها من غير عشاء
هل ستكون هناك حرب في المنطقة وضربات توجه لإيران؟.. عمرو أديب يوضح
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر
خطة التمكين.. أحمد موسى: الإخوان جهاز استخباراتي يهدف للسيطرة على الدولة وأخونة المؤسسات
اتحاد الكرة يدرس إقامة مباريات ربع نهائي كأس مصر خلال مارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 26 يناير 2026 صحيا ومهنيا وعاطفيا

حظك اليوم وتوقعات الابراج
حظك اليوم وتوقعات الابراج
حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 26 يناير 2026 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الإثنين 26 يناير 2026

قد تواجه بعض التحديات، لكنك ستتغلب عليها بنظرة إيجابية، ستكون مشغولًا بترتيبات المنزل والقيام بأعمال الصيانة، ستسعد بمساعدة شخص عزيز عليك في حل مشاكله. اليوم مناسب جدًا لحبيبك. 

برج الثور وحظك اليوم الإثنين 26 يناير 2026

 ستعزز علاقاتك مع أشخاص أكفاء. لا تعتمد على الآخرين، بل ثق بقدراتك لتحقيق النجاح، ستكون قراراتك المالية اليوم موفقة، ستُنجز جميع المهام العالقة. قد يُساعدك التناغم العائلي على حل مشكلة شخصية، تجنّب الأفكار السلبية وتحلّ بالصبر.

برج الجوزاء وحظك اليوم الإثنين 26 يناير 2026

على نساء هذا البرج توخي الحذر بشأن سمعتهن والالتزام بقراراتهن. ستُثني عائلتكِ على جهودكِ، وستشعرين بالراحة النفسية، وسيُكافأ عملكِ الجاد. استخدمي حكمتكِ لتجنب النفقات غير الضرورية واحرصي على الادخار، ستكون حياتكِ الزوجية متناغمة. 

برج السرطان وحظك اليوم الإثنين 26 يناير 2026

ستستمتع بوقت ممتع مع عائلتك وأنشطة ترفيهية. ستكون صحتك ممتازة، ستتلقى رسالة إيجابية اليوم تُضفي البهجة على يومك. 

برج الأسد وحظك اليوم الإثنين 26 يناير 2026 

قد تقابل أشخاصًا مؤثرين يمكنهم مساعدتك. ستعمل على أفكار جديدة قد تُدرّ عليك أرباحًا، اعتني بصحتك وركّز على أهدافك. حتى أصعب المهام يُمكن إنجازها بالعزيمة، تجنّب التسويف، استشر ذوي الخبرة إذا شعرت بالحيرة. إجمالًا، سيكون يومك مُرضيًا إلى حدٍ كبير. 

برج العذراء وحظك اليوم الإثنين 26 يناير 2026 

إذا كنت تفكر في الاستثمار في مشروع كبير، فإن استشارة الخبراء ضرورية، قد تُلقى على عاتقك مسؤوليات عائلية، وستتعامل معها بشكل جيد سيتم تقدير جهودك. قد يركز الطلاب على التخطيط الوظيفي، وسيستفيد الأطفال من التوجيه السليم. يبقى الاستقرار المالي قويًا.

برج الميزان وحظك اليوم الإثنين 26 يناير 2026 

ستكون المناقشات والنصائح من الآخرين مفيدة. التخطيط بشأن العمل والعلاقات يجلب الوضوح. قد تنتهي المشكلات المتعلقة بالأسرة. يمكن أن تؤدي الجهود الجديدة إلى النجاح قد تشعر بمزيد من الحساسية تجاه احتياجات الآخرين. 

برج العقرب وحظك اليوم الإثنين 26 يناير 2026

سيُكسبك تواضعك قلوب الناس. ستتعامل مع التحديات بحكمة. رغم انشغالك، ستُدير مهامك الشخصية بكفاءة. بادر إلى اغتنام الفرص المُربحة. راقب نفقاتك وتأكد من وضعك المالي. قد تُحل النزاعات القائمة ابحث عن طرق جديدة لزيادة دخلك.   

برج القوس وحظك اليوم الإثنين 26 يناير 2026 

قد تُنظّم نساء هذا البرج جلسة ترانيم دينية أو تُخطّطن لزيارة معبد مع الجيران من المُحتمل حدوث تغييرات في مكان العمل، لكن النتائج الناجحة ستجلب السعادة. 

برج الجدي وحظك اليوم الإثنين 26 يناير 2026 

 قد يجد الباحثون عن عمل خيارات واعدة ستُحسّن التغييرات الإيجابية في روتينك مظهرك وثقتك بنفسك. من الناحية المالية، قد تجد سهولة أكبر في توفير المال اليوم قد يتم استرداد المدفوعات المتأخرة. سيساعدك التأمل على تصفية ذهنك واستعادة هدوئك.

برج الدلو وحظك اليوم الإثنين 26 يناير 2026 

 سيحاول شريك حياتك فهمك بشكلٍ أفضل، مما يُضفي مزيدًا من الدفء على علاقتكما. المشاركة في العمل الاجتماعي تُشعرك بالرضا، يبدو أن قضاء وقتٍ عائلي، بما في ذلك مشاهدة فيلمٍ مع إخوتك، أمرٌ مُرجّح. قد يُضفي حدثٌ دينيٌ في المنزل جوًا من البهجة.

برج الحوت وحظك اليوم الإثنين 26 يناير 2026 

 تجنّب التعبير عن مشاعرك باندفاع، خصّص بعض الوقت لحلّ مشاكل الأطفال، ممّا يُعزّز ثقتهم بأنفسهم، قد يُنهي الراغبون في شراء منزل جديد صفقة اليوم. سيُساهم عملك الجادّ في تحسين أعمالك، اطلب دعاء كبار السن قبل القيام بأي عمل مهم. النجاح مُرجّح. انتبه لنظامك الغذائي اليوم.

حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم برج الحوت برج الجوزاء برج الدلو برج العقرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

نادر أبو الليف

أخدت غرضها منه وعملتله حظر.. القصة الكاملة لأزمة نادر أبو الليف مع المذيعة

ترشيحاتنا

شهر شعبان

أزهري يوضح سبب صيام النبي في شعبان أكثر من الشهور الأخرى

أمين عام حكماء المسلمين يتفقد جناح الأزهر

أمين عام مجلس حكماء المسلمين يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب

الميراث

هل ترث بنات الأخ في مال وبيت عمٍّ توفي دون أولاد؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

تبدأ من 20 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الإستهلاكية

اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان

وكيل صحة الشرقية يطمىن على الخدمات بحملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

جريمة قتل غامضة تشعل أحداث مسلسل التمثيلية

بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية

فيديو

عمرو سعد

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد