للعام الـ13 على التوالي.. الصين تحافظ على ريادتها عالميا في حجم سوق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية أن قطاع التجارة الإلكترونية في البلاد حافظ على نمو مستقر خلال عام 2025، مع استمرار حجم سوق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في تبوء الصدارة عالميا للعام الـ13 على التوالي.



ووفقا للبيانات، كانت المنتجات الرقمية من أبرز محركات استهلاك السلع العام الماضي، حيث شهدت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت للهواتف المحمولة والروبوتات الذكية زيادة بنسبة 20.5 % و18 % على التوالي، كما شهد حجم استهلاك الخدمات عبر الإنترنت نموا ملحوظا بلغ 22 % ،حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا اليوم /الأحد/.



وعلى صعيد الريف والزراعة، شهدت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في المناطق الريفية زيادة بنسبة 6.7 % ، فيما ارتفعت مبيعات المنتجات الزراعية بنسبة 9.9 %.