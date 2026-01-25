إقبال جماهيري كثيف في رابع أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب.. تفاصيل

قالت سلسبيل سليم، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يشهد لليوم الرابع على التوالي إقبالًا جماهيريًا كثيفًا منذ الساعات الأولى من الصباح، بمشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، في مشهد يعكس المكانة الثقافية للمعرض على المستويين المحلي والإقليمي.

وأضافت أن عدد زوار اليوم الثالث فقط اقترب من نصف مليون زائر، ليتجاوز إجمالي عدد الزائرين منذ افتتاح الدورة السابعة والخمسين حاجز المليون زائر، وهو ما يعكس حجم اهتمام المصريين والعرب والأجانب بالمعرض واقتناء الكتب المتنوعة التي تخاطب مختلف الاهتمامات الفكرية.

وأوضحت أن جدول الفعاليات يشهد تنوعًا لافتًا، يتضمن ندوات ثقافية وفكرية وفنية، من بينها جلسات عن سينما نجيب محفوظ، وحضارة مصر في المتحف المصري الكبير، إضافة إلى ندوة تناقش غزة ما بعد الحرب، فضلًا عن الإقبال الكبير على أجنحة الدول المشاركة، خاصة جناح ضيف الشرف رومانيا، الذي يشارك ببرنامج ثقافي متكامل.