قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب وزير الصحة يوجه بإحالة إدارة مستشفى إمبابة العام والمتغيبين للتحقيق
الإسكان الاجتماعي 2026.. تفاصيل حجز 37 ألف شقة كاملة التشطيب والمرافق والخدمات
عروض غنائية وعزف جيتار يشعلان تفاعل الجمهور داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب
الجيش السوري يعلن فتح ممرين إنسانيين في الحسكة وعين العرب
بمناسبة عيد الشرطة الـ74.. الإفراج بالعفو عن 2520 نزيل من مراكز الإصلاح والتأهيل| صور
أوعى تعمل كدا.. تصرفات يجب ألا يقوم بها الأب مع ابنته المراهقة
سفراء سابقون في رومانيا: بوخارست أرسلت 3 سفن خشب لحفر قناة السويس
ترتيب المجموعة الرابعة قبل قمة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء فرعين لجامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير بالعاصمة الجديدة
للعام 19 علي التوالي .. مصر للطيران للصيانة تعزز ريادتها الدولية بتجديد اعتماد الأيزو الدولية
تحذيرات من رياح قوية واضطراب ملاحي .. حالة الطقس في مصر غدا الإثنين
وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يشهد فعاليات مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، واللواء هشام حسنى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى فعاليات مشروع التدريب العملي المشترك " صقر 163 " لمجابهة الأزمات والكوارث ، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام للمحافظة ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، إلى جانب القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية. 

انطلقت فعاليات المشروع الذى يستمر على مدار ثلاثة أيام، بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، أعقبها كلمة للمستشار العسكرى لمحافظة أسوان ، ثم كلمة قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى. 

وكلمة محافظ أسوان ، والذى أكد خلالها على الأهمية البالغة للتدريب العملي المشترك فى رفع كفاءة وجاهزية الأجهزة التنفيذية المختلفة بما يحقق أعلى معدلات الإستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

التدريب المشترك 

أوضح المحافظ بأن التدريب يهدف إلى المراجعة الدورية الشاملة لكافة الإمكانيات والمعدات ، وضمان سرعة وكفاءة التعامل مع أى أحداث طارئة ، والحد من تداعياتها حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم ، فهذا التدريب يسهم فى توحيد المفاهيم الخاصة بالإنضباط والتخطيط السليم، ونقل الخبرات المتراكمة بين الجهات المشاركة من خلال تدقيق وتحديث قواعد البيانات المتعلقة بالمعدات والإمكانات الفنية وصلاحيات إستخدامها. 

أشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن الدولة المصرية تولى إهتماماً بالغاً بعلم إدارة الأزمات والكوارث، وسبل التعامل الإحترافى معها وذلك فى ظل متابعة مستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة فى إدارة المواقف الطارئة. 

شهدت الفعاليات عرض فيلم تسجيلى عن المحافظة ، كما قام محافظ أسوان وقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتكريم أسر الشهداء عمرو حسين عبد الله ، وأيمن ركابى أحمد ، والرائد عمرو فريد عبد الظاهر وذلك تقديراً لتضحياتهم الوطنية ، وتضمنت الفعاليات كذلك تقديم عرض ملخص للفكرة الإستراتيجية التعبوية. 

إلى جانب إستعراض تقارير الإمكانيات والتعامل مع الطوارئ من السكرتير العام للمحافظة ومديري الأجهزة التنفيذية والجهات المشاركة ، اختتمت الفعاليات بتبادل الدروع التقديرية بين اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، واللواء هشام حسنى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تأكيداً على روح التعاون والتنسيق المشترك بين مختلف مؤسسات الدولة ، وعقب ذلك السلام الوطني .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

ترشيحاتنا

مفيدة شيحة

بعد حديث الرئيس السيسي.. طلب عاجل من مفيدة شيحة بشأن سن الرشد الرقمي

نيفين مختار

سر إكثار النبي من صيام شعبان.. نيفين مختار تكشف الحكمة وتوضح حكم يوم الشك

نيفين مختار

ليلة مباركة تسبق رمضان.. نيفين مختار: النصف من شعبان دعوة لجبر الخواطر وصفاء القلوب

بالصور

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

احتفالاً بعيد الشرطة.. محافظ الشرقية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُهنئ رجال الأمن بعيد الشرطةالـ 74

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد