محافظ أسوان يشهد فعاليات مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، واللواء هشام حسنى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى فعاليات مشروع التدريب العملي المشترك " صقر 163 " لمجابهة الأزمات والكوارث ، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام للمحافظة ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، إلى جانب القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية.

انطلقت فعاليات المشروع الذى يستمر على مدار ثلاثة أيام، بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، أعقبها كلمة للمستشار العسكرى لمحافظة أسوان ، ثم كلمة قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى.

وكلمة محافظ أسوان ، والذى أكد خلالها على الأهمية البالغة للتدريب العملي المشترك فى رفع كفاءة وجاهزية الأجهزة التنفيذية المختلفة بما يحقق أعلى معدلات الإستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

التدريب المشترك

أوضح المحافظ بأن التدريب يهدف إلى المراجعة الدورية الشاملة لكافة الإمكانيات والمعدات ، وضمان سرعة وكفاءة التعامل مع أى أحداث طارئة ، والحد من تداعياتها حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم ، فهذا التدريب يسهم فى توحيد المفاهيم الخاصة بالإنضباط والتخطيط السليم، ونقل الخبرات المتراكمة بين الجهات المشاركة من خلال تدقيق وتحديث قواعد البيانات المتعلقة بالمعدات والإمكانات الفنية وصلاحيات إستخدامها.

أشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن الدولة المصرية تولى إهتماماً بالغاً بعلم إدارة الأزمات والكوارث، وسبل التعامل الإحترافى معها وذلك فى ظل متابعة مستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة فى إدارة المواقف الطارئة.

شهدت الفعاليات عرض فيلم تسجيلى عن المحافظة ، كما قام محافظ أسوان وقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتكريم أسر الشهداء عمرو حسين عبد الله ، وأيمن ركابى أحمد ، والرائد عمرو فريد عبد الظاهر وذلك تقديراً لتضحياتهم الوطنية ، وتضمنت الفعاليات كذلك تقديم عرض ملخص للفكرة الإستراتيجية التعبوية.

إلى جانب إستعراض تقارير الإمكانيات والتعامل مع الطوارئ من السكرتير العام للمحافظة ومديري الأجهزة التنفيذية والجهات المشاركة ، اختتمت الفعاليات بتبادل الدروع التقديرية بين اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، واللواء هشام حسنى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تأكيداً على روح التعاون والتنسيق المشترك بين مختلف مؤسسات الدولة ، وعقب ذلك السلام الوطني .