مصر تجدد التأكيد على دعمها لوكالة الأونروا والمؤسسات الإغاثية بالأراضي الفلسطينية المحتلة
زيلينسكي: وثيقة بشأن الضمانات الأمريكية لأمن أوكرانيا جاهزة بنسبة 100%
دعاء المساء في 7 من شهر شعبان.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والخير
إبراهيم محلب: مصر في مقدمة الداعمين لغزة وستلعب دورا محوريا في إعادة الإعمار
شاهد.. قمصان لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية على استاد برج العرب
كتائب القسام تؤكد تسليم جميع الأسرى والجثث وفق اتفاق وقف إطلاق النار
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة بعدة مناطق
هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يوضح حكمه وفضله
الكشف عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة
الوصفة الأصلية.. طريقة عمل حمص الشام المصري
شوط أول سلبي بين برشلونة وريال أوفييدو بالدوري الإسباني
هاني ضاحي يترشح على مقعد نقيب المهندسين.. صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الجزيرة2 ينتهي من إجراء الكشوفات الطبية المتعلقة بالكود الطبي على الأعضاء واللاعبين

مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر
مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر
حسن العمدة

استقبل مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر الجزيرة "٢"، أعضاء ولاعبي المركز ، وذلك لإجراء الكشوفات والفحوصات الطبية الخاصة بتنفيذ الكود الطبي، بالمركز طبقاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك من أجل الحفاظ على صحة أبنائنا من الرياضيين والممارسين وتيسيرا على الأعضاء .

واشتملت الكشوفات  والتي أجريت على مدار اليوم  الأحد الموافق ٢٥ يناير ، على تنفيذ التخفيضات الجديدة والتي أعلن عن تخفيضها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، الأسبوع الماضي وذلك تيسيراً على الأسر المصرية واللاعبين الممارسين لمختلف الأنشطة  .

من جانب آخر، شارك فريق كرة القدم للمركز في الاحتفالية الترفيهية  الرياضية التي أقامها الاتحاد المصري لكرة القدم بملاعب مشروع الهدف بأكتوبر، على هامش منافسات بطولة أفريقيا  للمدارس تصفيات شمال أفريقيا.

وأقيمت ايضاً عدة ورش عمل متخصصة في مجالات التدريب والتحكيم والإعلام وحماية الأطفال، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO).

الدكتور أشرف صبحي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر

