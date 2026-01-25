الجزيرة2 ينتهي من إجراء الكشوفات الطبية المتعلقة بالكود الطبي على الأعضاء واللاعبين

استقبل مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر الجزيرة "٢"، أعضاء ولاعبي المركز ، وذلك لإجراء الكشوفات والفحوصات الطبية الخاصة بتنفيذ الكود الطبي، بالمركز طبقاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك من أجل الحفاظ على صحة أبنائنا من الرياضيين والممارسين وتيسيرا على الأعضاء .

واشتملت الكشوفات والتي أجريت على مدار اليوم الأحد الموافق ٢٥ يناير ، على تنفيذ التخفيضات الجديدة والتي أعلن عن تخفيضها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، الأسبوع الماضي وذلك تيسيراً على الأسر المصرية واللاعبين الممارسين لمختلف الأنشطة .

من جانب آخر، شارك فريق كرة القدم للمركز في الاحتفالية الترفيهية الرياضية التي أقامها الاتحاد المصري لكرة القدم بملاعب مشروع الهدف بأكتوبر، على هامش منافسات بطولة أفريقيا للمدارس تصفيات شمال أفريقيا.

وأقيمت ايضاً عدة ورش عمل متخصصة في مجالات التدريب والتحكيم والإعلام وحماية الأطفال، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO).