تحديث iOS 26 .. أربع مزايا تتحول إلى أدوات يومية على آيفون

يركز تحديث iOS 26 على تحسينات عملية تمس استخدام الآيفون اليومي، أكثر من اعتماده على ميزة واحدة لافتة للأنظار أو تغيير جذري في النظام.

ويشير تقرير gHacks إلى أن أربعًا من الإضافات الجديدة تحوّلت بسرعة إلى أدوات تُستخدم بشكل يومي بفضل تأثيرها المباشر على التطبيقات الأساسية مثل Notes وFiles وHealth وApple Maps.​

شريط أدوات ذكي داخل تطبيق الملاحظات

قدّم iOS 26 لتطبيق Apple Notes ما يُعرف باسم Adaptive Toolbar، وهو شريط أدوات ديناميكي يتغير بحسب ما يفعله المستخدم داخل الملاحظة.

عند كتابة النص، يظهر تلقائيًا شريط يتضمن أدوات تنسيق مثل الخط العريض والمائل والتسطير والتظليل، بينما يؤدي تحديد عدة أسطر إلى إظهار خيارات القوائم وتغيير مستوى المسافة البادئة وإضافة الاقتباسات النصية.​

يبقى شريط الأدوات الكامل متاحًا عبر سحبة واحدة، لكن الفكرة الأساسية هي تقليل الفوضى البصرية وإبراز الأدوات الأكثر استخدامًا في السياق المناسب، ما يسهل على المستخدمين اكتشاف خصائص Notes من دون البحث في القوائم.​

تطبيق Preview يصل إلى آيفون

أحد التغييرات البارزة في iOS 26 هو جلب تطبيق Preview إلى آيفون، في خطوة تقرّب تجربة التعامل مع الملفات من أسلوب macOS. ورغم أن العديد من أدوات عرض الملفات وPDF كانت موجودة سابقًا داخل تطبيق Files، فإن فصل عرض المستندات عن تصفح الملفات يمنح المستخدم مرونة أكبر.​

يسمح Preview مثلًا بفتح ملف PDF والاحتفاظ به ظاهرًا على الشاشة أثناء التنقل داخل مجلدات Files أو التعامل مع مستندات أخرى، ما يجعل التعامل مع عدة ملفات في آنٍ واحد أكثر سلاسة، خصوصًا لمن يعتمدون على الآيفون في قراءة ومقارنة المستندات.​

درجة النوم تجعل بيانات Health أسهل فهمًا

أضافت آبل في iOS 26 خاصية Sleep Score داخل تطبيق Apple Health، وهي درجة رقمية يومية تلخّص جودة النوم بدل الاكتفاء بالمخططات والرسوم البيانية المعقدة. تعتمد الدرجة على عدة عوامل مجمّعة، من بينها مدة النوم، وانتظام مواعيد النوم والاستيقاظ، وعدد مرات الاستيقاظ خلال الليل.​

يوضح التقرير أن أسلوب العرض الجديد يُسهل ربط الرقم بالأسباب؛ إذ يقدّم تفصيلًا يوضح سبب ارتفاع أو انخفاض الدرجة في ليلة معينة، بأسلوب قريب من بساطة حلقات النشاط Activity Rings في ساعة آبل، ما يجعل متابعة النوم أكثر قابلية للفهم بنظرة سريعة.​

بحث ذكي في خرائط آبل بالاعتماد على Apple Intelligence

يستفيد تطبيق Apple Maps في iOS 26 من تقنيات Apple Intelligence لتقديم تجربة بحث أكثر ذكاءً وطبيعية على الأجهزة المدعومة.

أصبح بإمكان المستخدم صياغة الاستعلامات باللغة الطبيعية وإضافة أكثر من شرط في عملية البحث نفسها، سواء عند البحث عن مكان معروف أو استكشاف أماكن جديدة في منطقة معينة.​

ويشير التقرير إلى أن هذه الترقية تبني على تحسينات بحث سابقة اعتمدت فيها آبل على الذكاء الاصطناعي في تطبيق Photos، لكنها تطبقها الآن في واحد من أكثر تطبيقات آيفون استخدامًا يوميًا، ما يعزز دقة العثور على الأماكن وتحسين تجربة التنقل والبحث عن نقاط الاهتمام.​

تحسينات صغيرة بتأثير كبير

يخلص التقرير إلى أن iOS 26 لا يعتمد على ميزة واحدة “رنانة” لتعريف التحديث، بل على مجموعة من الإضافات الصغيرة التي تستهدف الاستخدام اليومي الفعلي للتطبيقات الأساسية.

ومع شريط أدوات Notes المتكيّف، وتطبيق Preview المخصص للمستندات، ودرجة النوم في Health، والبحث الذكي في Apple Maps، يبدو التحديث في جوهره أقرب إلى حزمة تحسينات عملية تجعل الآيفون أكثر فاعلية في الاستخدام اليومي، حتى لو لم تبدُ هذه المزايا مثيرة بصريًا من الوهلة الأولى.​