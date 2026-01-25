بالمصري ‏اللي يتعزز ميجيش.. عصام الشوالي يثير تفاعلا واسعا بين الجماهير العربية

أثّر المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي على مواقع التواصل الاجتماعي بتعليق مقتبس أثناء تعليقه على مباراة بين برشلونة وريال أوفيدو، جملة لافتة أثارت تفاعلاً واسعاً بين الجماهير العربية.

وقال الشوالي خلال تعليقه:تونس ومصر لا تقف على لاعب رغم قيمته أو مهارته هيثم حسن لو تكلمنا عنه بالمصري ‏اللي يتعزز ميجيش اللي عامل فيها ميسي ميجيش".

واستعاد فريق برشلونة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم من غريمه ريال مدريد بفوز على ضيفه المتواضع ريال أوفييدو بثلاثية في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني

جاءت أحداث الشوط الأول متوسط ، واستحوذ برشلونة على الكرة وفرض سيطرته على مجريات اللعب، دون ترجمة الفرص إلي أهداف حقيقة.

وأحرز الفريق الكتالوني الفوز ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، سجلها داني أولمو ورافينيا ولامين يامال في الدقائق 52 و57 و73 .

وتجاوز برشلونة بهذا الفوز كبوة الخسارة أمام ريال سوسيداد في الجولة الماضية بنتيجة 1 / 2 ليرفع رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن غريم التقليدي ريال مدريد بينما تجمد رصيد ريال أوفييدو عند 13 نقطة ليبقى في ذيل الترتيب بالمركز العشرين