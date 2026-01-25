رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم: المغرب لم يتوقع فوز أي منتخب من اللقب

كشف الإعلامي أمير هشام ، عن تصريحات عبد الله فال رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم ، عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وقال عبد الله فال رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم : "المغرب لم يكن يتوقع أن يحرمه أي منتخب من اللقب، وحاولوا إجبارنا على خوض التدريبات في ملعب محمد الخامس لكني رفضت".

وأضاف : "تم منح الوفد السنغالي بالكامل 3 تذاكر فقط لنهائي البطولة، وكنا دون أي دعم أو حماية في الرباط قبل المباراة النهائية".

وتابع : "طلبت الاجتماع برئيس كاف، وعند حضوري وجدت فوزي لقجع وأمين الاتحاد، وعندما تقدمت بالشكوى حول الأزمات كان الرد: «هذا هو كاف»".

وختم : "المغرب يفرض سيطرته على كاف ولا تجرؤ أي دولة على الوقوف ضده".

وبعث بابي جاي، نجم منتخب السنغال، برسالة قوية مليئة بالثقة قبل مواجهة فريقه المنتظرة أمام المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن «أسود التيرانجا» لا يخشون حامل اللقب العالمي سابقا.

وقال جاي، صاحب هدف فوز السنغال على المغرب في نهائي كأس الأمم 2025، إن المنتخب الفرنسي يضم عناصر مميزة وإمكانات كبيرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن منتخب السنغال لا يقل قوة، لامتلاكه لاعبين قادرين على صنع الفارق والظهور بأفضل مستوى في المواجهات الكبرى.