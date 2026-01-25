لاعب "أسود التيرانجا" يتحدى فرنسا: السنغال لا تخشى الكبار في كأس العالم

بعث بابي جاي، نجم منتخب السنغال، برسالة قوية مليئة بالثقة قبل مواجهة فريقه المنتظرة أمام المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن «أسود التيرانجا» لا يخشون حامل اللقب العالمي سابقا.

وقال جاي، صاحب هدف فوز السنغال على المغرب في نهائي كأس الأمم 2025، إن المنتخب الفرنسي يضم عناصر مميزة وإمكانات كبيرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن منتخب السنغال لا يقل قوة، لامتلاكه لاعبين قادرين على صنع الفارق والظهور بأفضل مستوى في المواجهات الكبرى.

وأضاف النجم السنغالي أن فريقه سيدخل اللقاء بروح قتالية عالية، مؤمنًا بقدرة لاعبي السنغال على مجاراة كبار العالم وفرض شخصيتهم داخل الملعب، معربًا عن أمله في أن تُترجم هذه الثقة إلى انتصار تاريخي أمام فرنسا في هذا التحدي المرتقب.