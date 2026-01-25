شاطر لدرجة الاستفزاز.. مفيدة شيحة: فتحي عبد الوهاب آل باتشينو العرب

أشادت الإعلامية مفيدة شيحة، بالفنان فتحي عبد الوهاب، قائلة :"يعد واحدا من أكثر الفنانين موهبة وتميزًا على الساحة الفنية في الوقت الحالي".

وأوضحت الإعلامية مفيدة شيحة، فقرة في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، أن وصفها له بهذا الأمر؛ بسبب أدائه اللافت في مسلسل «بطل العالم» الذي يُعرض حاليًا ويحظى بتفاعل جماهيري واسع.

وأكدت الإعلامية مفيدة شيحة، أن فتحي عبد الوهاب، يمتلك قدرة استثنائية على تقمص الشخصيات، تجعله يسيطر على انتباه المشاهد منذ اللحظة الأولى، موضحة أن حضوره القوي وأدائه الصادق؛ يدفع الجمهور للاندماج الكامل مع العمل ونسيان أي أدوار سابقة قدمها من قبل.

وأضافت مفيدة شيحة، أن قوة فتحي عبد الوهاب الحقيقية تكمن في تركيزه على أدق التفاصيل، سواء في لغة الجسد أو نبرة الصوت أو الانفعالات الداخلية للشخصية، وهو ما يمنح أدواره مصداقية عالية، وأشارت إلى أن هذه الموهبة ليست شائعة، بل تحتاج إلى وعي فني وثقافة تمثيلية عميقة.

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، قائلة: «فتحي عبد الوهاب ممثل موهوب لدرجة الاستفزاز»، مشبهة إياه بالنجم العالمي آل باتشينو، في إشارة إلى قدرته على السيطرة على المشهد وفرض حضوره دون افتعال أو مبالغة، وهو ما يرفع من قيمة أي عمل يشارك فيه.

وفي السياق ذاته، تصدر مسلسل «بطل العالم»- بطولة الفنان عصام عمر- تريند مواقع التواصل الاجتماعي، عقب عرض الحلقات الأولى منه، وسط إشادات واسعة بالأداء التمثيلي والإخراج.

ولاقى المسلسل دعمًا خاصًا من النجم تامر حسني، الذي حرص على توجيه رسالة دعم للفنان الشاب عصام عمر.