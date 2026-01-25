الجيش السوري يعلن فتح ممرين إنسانيين في الحسكة وعين العرب

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، اليوم الأحد، عن وجود ممرين إنسانيين في الحسكة وعين العرب مخصصين لإدخال المساعدات الإغاثية والحالات الإنسانية.





وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن هيئة العمليات، أن الممر الأول سيكون بالتنسيق مع محافظة الحسكة على طريق الرقة – الحسكة بالقرب من قرية تل بارود.





وأضافت أن الممر الثاني سيكون بالتنسيق مع محافظة حلب، عبر مفرق عين العرب على طريق M4 قرب قرية نور علي.





وأكدت هيئة العمليات في الجيش السوري أن هذين الممرين سيخصصان لإدخال المساعدات الإغاثية والحالات الإنسانية.





وأعلنت الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" مساء السبت، تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بينهما 15 يوما إفساحا في المجال أمام استكمال العملية الأمريكية لنقل سجناء "داعش" إلى العراق.





وبدأت واشنطن عملية نقل آلاف المعتقلين الذين كانوا في سجون تشرف عليها "قسد" في سوريا إلى العراق، بعد تقدم القوات الحكومية على حساب الأكراد في شمال وشمال شرق سوريا.