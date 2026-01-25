محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد الصحة لمتابعة جاهزية مستشفى الداخلة الجديد

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم ، وفدًا من وزارة الصحة والسكان، بحضور الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة؛ لمتابعة تجهيزات مستشفى الداخلة الجديد والوقوف على الموقف التنفيذي الحالي؛ استعدادًا للافتتاح ودخول الخدمة في أقرب وقت.

وعقب اللقاء، تفقد الوفد قطاعات العمل بالمستشفى الجديد، لمراجعة معايير الجودة في البنية التحتية ومطابقتها للأكواد الطبية المعتمدة.

واطلع الوفد على نسب التنفيذ المتقدمة للأعمال الجارية؛ وتكثيف الجهود المبذولة لاستيفاء معايير السلامة والأمان، بما يضمن جاهزية الصرح الطبي للافتتاح والتشغيل لخدمة أهالي المركز.