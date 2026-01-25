أورنچ مصر تطلق أول مركز تدريب رقمي بالتعاون مع «جي آي زد» وجامعة أسوان لتمكين شباب الصعيد

أطلقت أورنچ مصر، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) وبالشراكة مع جامعة أسوان، أول مركز تدريب رقمي تابع لشركة اتصالات بمحافظة أسوان، في خطوة تستهدف تمكين وتأهيل شباب الصعيد.

ويمثل المركز امتدادًا لإستراتيجية اورنچ مصر للمسؤولية المجتمعية، والتي تدعمها الحكومة الألمانية، وتركز على تأهيل وتدريب الشباب، وإعداد كوادر رقمية قادرة على الاندماج الفعلي في سوق العمل، من خلال إتاحة تدريب تقني مجاني، ودعم المبتكرين وطلاب الجامعات في محافظات الصعيد.

ويأتي افتتاح مركز اورنچ الرقمي بأسوان استكمالًا للنجاح الذي حققه مركز اورنچ الرقمي بالقاهرة، الذي تم إطلاقه عام 2021 بالتعاون بين اورنچ مصر والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حيث أسهم في تدريب آلاف من الشباب على التكنولوجيا الرقمية، وتحسين جاهزيتهم لسوق العمل، وتعزيز فرصهم الوظيفية.

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان، أن مشاركة الجامعة في إنشاء مركز اورنچ الرقمي بأسوان تأتي في إطار توجيهات الدولة المصرية بدعم التحول الرقمي وبناء القدرات البشرية، ووفقًا لإستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في ربط العملية التعليمية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وأوضح أن جامعة أسوان تستضيف المركز داخل الحرم الجامعي، وتوفر البيئة الأكاديمية والتنظيمية اللازمة لتشغيله، مع التنسيق بين الكليات المعنية لضمان تكامل البرامج التدريبية مع التخصصات الدراسية المختلفة، إلى جانب دعم الأنشطة التدريبية والبحثية المرتبطة بالمركز، وإتاحة البرامج التدريبية التطبيقية لطلاب الجامعة وشباب محافظة أسوان ومحافظات الصعيد.

وأكدت مها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العلاقات العامة والإعلام والاتصال المؤسسي بشركة اورنچ مصر، أن إطلاق أول مركز تدريب رقمي لتمكين شباب الصعيد يعكس التزام اورنچ بدورها المجتمعي، ويؤكد أن دعم وتأهيل الشباب يمثل أولوية استراتيجية ضمن مسؤوليتها المجتمعية.

وأضافت أن المركز يأتي استكمالًا لنجاح مركز اورنچ الرقمي في القاهرة، مؤكدةً استمرار الشركة في توسيع مراكزها الرقمية، ودعم وتعزيز جهود الدولة لتمكين التعليم والابتكار الرقمي للشباب في جميع أنحاء الجمهورية.

من جانبها، أوضحت شهيرة واصف، رئيسة قطاع الحوكمة والتنمية المجتمعية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي إي زد)، أن مركز اورنچ الرقمي بأسوان يجسد نهج التعاون الإنمائي الألماني القائم على شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، تسهم في خلق فرص مستدامة، وتوسيع الوصول إلى المجتمعات المحلية الأكثر احتياجًا، وتعزيز دور الشباب في التحول الرقمي.

تم تنفيذ المشروع بشكل مشترك من قبل اورنج الشرق الأوسط وأفريقيا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) نيابة عن الحكومة الألمانية develoPPP ، وبدعم من المبادرة الخاصة "العمل اللائق من أجل انتقال عادل" التابعة للوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد).

ويعمل مركز اورنچ الرقمي بأسوان كنقطة اتصال رقمية متكاملة لشباب الصعيد، حيث يقدم برامج تدريبية تقنية مجانية حضوريًا وعبر الإنترنت، تشمل البرمجة وتطوير البرمجيات، والأنظمة المدمجة، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، إضافة إلى التدريب العملي على الهاردوير والإلكترونيات وتقنيات النمذجة الأولية.

كما يوفر المركز دعمًا فنيًا وإرشاديًا لطلاب الجامعات والمبتكرين، وينظم فعاليات ومسابقات وهاكاثونات تقنية، بما يعزز ثقافة الابتكار، ويُسهم في تقليص الفجوة الرقمية، ويدعم الشمول المجتمعي في محافظات الصعيد.