ضد الدستور والقانون.. مجلس أمناء القاهرة الجديدة به أعضاء برلمان.. عبدالمنعم إمام يوضح

أكد عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، انه انتخبت كنائب فردي على دائرة القاهرة الجديدة، وبعد الانتخابات، تم انتخاب هيئة المكتب.

وقال عبد المنعم إمام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن تشكيل مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة (2026–2028)، يخالف الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويمس مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال الدور الرقابي للبرلمان.

وتابع رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، أن التشكيل ضم أربعة نواب كممثلين عن المستثمرين، وتولى ثلاثة منهم مناصب قيادية بالمجلس، رغم حظر الدستور ولائحة المجلس الجمع بين العضوية البرلمانية وأي موقع تنفيذي أو مالي يخضع لرقابة البرلمان.