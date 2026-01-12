رئيس حزب العدل: التمثيل العددي للأحزاب داخل مجلس النواب الحالي تطور ملحوظ

أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن هناك أهمية كبيرة للتمثيل العددي للأحزاب، والتي لا بد ألا تتوقف عند الأرقام، بل ترتبط بشكل أساسي بحجم التفاعل داخل المجلس.

وقال عبد المنعم إمام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن ما جرى خلال الانتخابات البرلمانية يجب أن ينعكس على أداء حقيقي وملموس، مؤكدا ان جلسة اليوم تمثل انطلاق فصل تشريعي جديد بعد حالة من الصخب السياسي صاحبت أطول انتخابات برلمانية شهدتها مصر.

وتابع رئيس حزب العدل، ان البرلمان يقاس بقدرته على استخدام أدواته الرقابية المختلفة، وممارسة دور رقابي فعّال يحقق التوازن المطلوب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأشار إلى أن التمثيل العددي للأحزاب داخل مجلس النواب الحالي يعد تطور ملحوظ مقارنة بالفصول التشريعية السابقة، مؤكدا أن هذا التمثيل يلزم الأحزاب ببذل أقصى جهد ممكن حتى تكون معبرة عن قطاعات واسعة من المواطنين.