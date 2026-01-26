أسعار الفضة اليوم الإثنين 26 يناير في مصر

استقرت أسعار الفضة اليوم في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الاثنين 26 يناير 2026 ، وسط ترقب المستثمرين لاتجاهات المعادن النفيسة خلال الفترة المقبلة.

أسعار الفضة اليوم

سجل جرام الفضة عيار 99.9 نحو 172.95 جنيهًا، وقد ارتفع بنسبة 0.54%، بينما بلغ سعره عالميًا حوالي 3.47 دولار بزيادة قدرها 0.84%.

أسعار جرام الفضة اليوم

سجل جرام الفضة البريطاني عيار 95.8: 165.85 جنيهًا

وبلغ جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5: 160.14 جنيهًا

وسجل جرام الفضة عيار 585: 101.28 جنيهًا

سعر الأوقية والكيلو

وسجلت أوقية الفضة نحو 5379.35 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو الفضة حوالي 172,950 جنيهًا.