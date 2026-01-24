قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل موعد دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 بالسعودية
نشأت الديهي يتحدث عن وثيقة التأمين البنكية لأبناء الشهداء
مبلغ يقترب من المليار دولار.. ألمانيا تبحث دعم تخلي جنوب إفريقيا عن الفحم
الرئيس السيسي يتابع باستمرار.. وزير الكهرباء يوجه بالالتزام بالخطة الزمنية لإنهاء محطة الضبعة
ترامب ينتقد حاكم مينيسوتا: عناصر ICE اضطروا للدفاع عن أنفسهم
البيت الأبيض يسخر من الانتقادات بعد نشر صورة لترامب مع بطريق في جرينلاند
موعد صرف معاش شهر فبراير 2026
الضرائب تستكمل ندوات التثقيف الضريبي الأسبوعية.. تفاصيل
السنباطي تشيد بتوجيهات الرئيس لإعداد تشريع ينظم استخدام الأطفال للسوشيال
يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته
رئيس يحمل أوجاع أبنائه.. السيسي يكرم أسر شهداء رجال الشرطة
مصر لم تتآمر على أحد.. أحمد موسى: الرئيس السيسي تعرض لعدة محاولات اغتيال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الفضة تتجاوز 100 دولار للأوقية وتحقق مكاسب قياسية

سعر الفضة
سعر الفضة
ولاء عبد الكريم

ارتفعت أسعار الفضة في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، مدفوعة بتجاوز سعر الأوقية أعلى مستوى لها على الإطلاق عالميًا، في ظل تراجع الدولار الأمريكي وتجدد الإقبال على أصول الملاذ الآمن، وفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن».

وأوضح التقرير أن أسعار الفضة واصلت الصعود في السوق المحلية، حيث ارتفع سعر جرام الفضة عيار 999 من 163 إلى 171 جنيهًا، وصعد عيار 925 إلى 159 جنيهًا، بينما سجل عيار 800 نحو 137 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجنيه الفضة حوالي 1272 جنيهًا.


وعلى الصعيد العالمي، حققت أوقية الفضة مكاسب أسبوعية قوية بلغت نحو 15% لتسجل مستوى قياسيًا عند 103 دولارات، وهو الأعلى في تاريخها، مدفوعة بارتفاع مستويات النفور من المخاطرة، وزيادة الطلب على الأصول الدفاعية، إلى جانب تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية العالمية.


وأشار التقرير إلى أن الفضة سجلت مكاسب بنحو 43% منذ بداية الشهر الجاري، وأكثر من 180% منذ انطلاق موجة الصعود القوية خلال النصف الثاني من العام الماضي، رغم الانحسار النسبي في المخاطر الجيوسياسية عقب تهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قبل أن تعود حالة القلق للأسواق مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الدول الأوروبية.


ولفت التقرير إلى أن الضغوط الصعودية تعززت بفعل القيود الهيكلية على المعروض العالمي من الفضة، وصعوبة توسيع قدرات التعدين والمعالجة، ما أدى إلى تشدد سوق المعادن النفيسة وارتفاع الأسعار بوتيرة متسارعة.


وسجل مؤشر الدولار الأمريكي أسوأ أداء أسبوعي له منذ يونيو، نتيجة السياسات التصعيدية للإدارة الأمريكية وتوتر العلاقات مع شركاء تجاريين رئيسيين، الأمر الذي انعكس سلبًا على مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، ودفع المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الذهب والفضة.


وأكد محللون أن وصول الفضة إلى هذه المستويات التاريخية يعكس تحولًا واضحًا في سلوك المستثمرين، حيث لم تعد تُعامل فقط كمعدن صناعي، بل كأداة تحوط رئيسية ضد حالة عدم اليقين المرتبطة بمسار النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة خلال عام 2026.


وأضاف التقرير أن موجة الصعود الحالية تأتي ضمن ارتفاع واسع يشمل مختلف المعادن النفيسة، في ظل تجدد المخاوف من نزاع تجاري عبر الأطلسي، وتصاعد التوترات السياسية بين الولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب استمرار الصراعات في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط، ما عزز الطلب على الأصول الآمنة.


وحذر بعض المحللين من أن استمرار الارتفاع قد يؤثر سلبًا على الطلب الصناعي، مشيرين إلى أن مستويات التقلب الحالية قد تشهد تحركات يومية تصل إلى 10%، ما يجعل السوق أكثر مخاطرة للمستثمرين ذوي الشهية المحدودة للمخاطر.


واختتم التقرير بالتأكيد على أن الذهب والفضة قد يشهدان موجات تصحيح سعري محدودة وقصيرة الأجل خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن فترات التراجع قد تمثل فرصًا أفضل لإعادة بناء المراكز الاستثمارية بدلًا من الشراء عند المستويات المرتفعة

سعر الفضة أسعار الفضة في الأسواق العالمية اخبار مصر مال واعمال سعر جرام الفضة عيار 999 أوقية الفضة مركز الملاذ الآمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

الرئيس السيسي

أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر

ترشيحاتنا

رئيس الجمهورية

محافظ الغربية يشيد ببطولات الشرطة خلال مشاركته الاحتفال بعيدهم الـ74 بحضور رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية

رئيس جامعة طنطا يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

الرئيس السيسي

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة

بالصور

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

محمود حجازى
محمود حجازى
محمود حجازى

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة

المعكرونة التركية تسيطر على السوشيال ميديا.. وصفة سهلة ولذيذة تشعل الترند

طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية

محافظ الشرقية يتابع أعمال الصيانة والإصلاح في كوبري الصاغة بالزقازيق| صور

كوبري
كوبري
كوبري

فيديو

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد