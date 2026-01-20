قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جريمة المنقبات | مفاجأة في حادث بولاق الدكرور .. ابن شقيقة الضحية خطط للجناية مع نجل عمته .. شاهد يكشف
موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن
الجارديان : في دافوس .. أوروبا تدين الاستعمار الجديد لترامب مع تفاقم أزمة جرينلاند
سامح شكري: أعتز بثقة الرئيس السيسي بعد تعييني في مجلس النواب
دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها
ترامب : تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها .. والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا
التعليم العالي: 35 ألف منحة كلية وجزئية للطلاب من ذوي الاستحقاق الاجتماعى والمتفوقين
وزير الأوقاف يختتم المؤتمر الدولي السادس والثلاثين بـ وثيقة القاهرة
تعليق قوي لـ أحمد موسى على قرار منع إعفاء هواتف القادمين من الخارج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"أي صاغة": الذهب والفضة يشهدان طلباً متزايداً وارتفاعات محلية ملحوظة

الذهب
الذهب
محمود محسن

كشف المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "أي صاغة" لتجارة الذهب والمجوهرات، أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الذهب في مصر لا تعكس السوق المحلي فقط، بل هي انعكاس مباشر للتحركات على البورصات العالمية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ هذه الارتفاعات غالبًا ما تكون نتيجة توترات جيوسياسية وقرارات سياسية عالمية، مثل التصريحات المتعلقة بالسيادة على أراضٍ أو النزاعات الدولية، ما يدفع المستثمرين إلى البحث عن "ملاذات آمنة" مثل الذهب والفضة.

وأشار إمبابي إلى أن الطلب المتزايد على المعادن النفيسة يؤدي بشكل طبيعي إلى رفع الأسعار محليًا، موضحًا أن سعر الذهب عيار 21 قد وصل مؤخرًا إلى 6375 جنيهًا للجرام، وهو ارتفاع ملحوظ خلال ساعات قليلة فقط. وأكد أن مثل هذه الارتفاعات السريعة ستتبعها عمليات تصحيح للأسعار لتفادي المضاربة أو ارتفاعات غير طبيعية.

وأوضح المدير التنفيذي لمنصة "أي صاغة" أن جميع المعادن سواء ذهب أو فضة أو بلاتين تتأثر بنفس العوامل، وأنه لا يمكن توقع حركة الأسعار بدون متابعة الأحداث السياسية العالمية، مضيفًا أن أي محاولة لتفسير الأسعار بشكل عشوائي أو الاعتماد على التوقعات الفردية قد تكون مضللة.

وشدد إمبابي على أن المستثمر يجب أن يكون متابعًا للسوق العالمي قبل اتخاذ أي قرار شراء أو بيع، وأن يوازن بين المخاطر والعوائد المتوقعة، مؤكدًا أن المعرفة الدقيقة والتحليل السليم للأسواق هما العاملان الرئيسيان للاستثمار الآمن في المعادن النفيسة.

سعيد إمبابي أي صاغة الذهب المجوهرات السوق المحلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

ترشيحاتنا

قطع الكهرباء

قطع التيار الكهربائي عن حي النوادي بمدينة الشروق غدًا

جانب من الجولة

نائب رئيس القابضة للمياه يتفقد محطة مياه جزيرة الدهب لمتابعة منظومة التشغيل والصيانة

رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة شركة كايرو 3A

أيمن الجميل: متفائلون بخطط الدولة لإعادة هيكلة الديون الخارجية واستبدالها بشراكات واستثمارات جديدة

بالصور

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟

فيديو

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد