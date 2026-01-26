تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ124 تمهيدا لدخولها من مصر إلى غزة

أفاد زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح من الجانب المصري، بأن شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية تحركت من الأراضي المصرية إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر منفذ كرم أبو سالم، المنفذ الوحيد المخصص حاليًا لإدخال المساعدات من مصر إلى غزة، ضمن تدفق متواصل للقوافل.

وأوضح قاسم خلال رسالة على الهواء، أن هذه الشاحنات تأتي ضمن القافلة رقم 124 من سلسلة قوافل "زاد العزة" التي يُسيّرها الهلال الأحمر المصري منذ 27 يوليو الماضي، مشيرًا إلى أن القافلة السابقة رقم 123 ضمت أكثر من 7500 طن من المساعدات المتنوعة.

وأضاف أن المساعدات شملت سلالًا ومواد غذائية، ومستلزمات طبية وأدوية، إلى جانب مواد بترولية، مؤكدًا استمرار فتح بوابة معبر رفح من الجانب المصري انتظارًا لفتح الجانب الفلسطيني.