الصحة: تقديم 468 ألف خدمة طبية بالمنشآت الصحية في السويس خلال 2025
البسوا الكمامات.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لسكان هذه المحافظات
استهداف جديد للمدنيين.. سقوط شهيد بنيران الاحتلال شرقي غزة
مصادر طبية: رصاص الاحتلال يصيب طفلة خارج مناطق الانتشار غربي خان يونس
التقديم حتى 5 فبراير| وظائف خالية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر هذا الرابط
80 % من الشعب يستخدم موبايلات رخيصة الثمن.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة
حاكم مينيسوتا يهاجم ترامب بعد مقتل أليكس بريتي
الذهب يتجاوز حاجز 5100 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه
خفض الأسعار أو إنترنت بلا حدود.. اتصالات النواب ترد على مشكلات الباقات
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 26 يناير 2026
الخدمات البيطرية تكشف لـ"صدى البلد" أسرار تصدير دماء الكلاب للخارج
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة و المحافظات
تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ124 تمهيدا لدخولها من مصر إلى غزة

البهى عمرو

أفاد زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح من الجانب المصري، بأن شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية تحركت من الأراضي المصرية إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر منفذ كرم أبو سالم، المنفذ الوحيد المخصص حاليًا لإدخال المساعدات من مصر إلى غزة، ضمن تدفق متواصل للقوافل.

وأوضح قاسم خلال رسالة على الهواء، أن هذه الشاحنات تأتي ضمن القافلة رقم 124 من سلسلة قوافل "زاد العزة" التي يُسيّرها الهلال الأحمر المصري منذ 27 يوليو الماضي، مشيرًا إلى أن القافلة السابقة رقم 123 ضمت أكثر من 7500 طن من المساعدات المتنوعة.

وأضاف أن المساعدات شملت سلالًا ومواد غذائية، ومستلزمات طبية وأدوية، إلى جانب مواد بترولية، مؤكدًا استمرار فتح بوابة معبر رفح من الجانب المصري انتظارًا لفتح الجانب الفلسطيني.

المساعدات المساعدات الإنسانية غزة

